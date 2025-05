“Des enfants, des familles et des personnes âgées de Gaza sont réduits à la famine”, a pointé le pape Léon XIV, ce dimanche, lors de sa messe d’investiture sur la place Saint-Pierre du Vatican.

Remerciant les quelque 200 000 personnes et les nombreuses délégations représentant des États, des familles royales et d’autres Églises chrétiennes, le pape a ajouté : “Dans la joie de la foi et de la communion, nous ne pouvons oublier nos frères et sœurs qui souffrent à cause de la guerre”, rapporte l’Agence de presse du Vatican.

Concernant l'Ukraine en particulier, Léon a souligné l'importance des négociations pour instaurer une paix juste et durable dans le pays.

Le pape Léon XIV, sensible à la justice sociale, a dénoncé, ce même dimanche, une économie "qui exploite les ressources de la Terre et marginalise les plus pauvres" lors de la messe d'inauguration de son pontificat place Saint-Pierre.

"Nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la Terre et marginalise les plus pauvres", a déploré le pape de 69 ans dans son homélie prononcée en italien.

Audience avec Zelensky

Après la messe, le souverain pontife a rencontré en privé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon l'agence.

Dans le contexte de l’intervention papale d’aujourd’hui appelant à ne pas oublier les personnes vulnérables réduites à la famine à Gaza, rappelons que l'armée israélienne poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, tuant plus de 53 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

