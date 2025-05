Le président syrien Ahmed al-Charaa a réaffirmé l’engagement fort de la Syrie en faveur du dialogue et de la diplomatie comme outils essentiels pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité régionale et mondiale.



Ses déclarations interviennent à l’occasion de sa participation à la 4ᵉ édition du Forum d’Antalya sur la diplomatie, qui a débuté vendredi dans le sud de la Turquie.

TRT Global - Erdogan: “La Turquie soutient la stabilité et la relance économique de la Syrie” Erdogan a déclaré que la Turquie poursuivrait ses efforts pour faire lever les sanctions internationales imposées à la Syrie et qu’il fallait intensifier les efforts visant à relancer la coopération commerciale et économique entre les deux pays. 🔗

Dans des propos relayés samedi par l’agence de presse officielle syrienne SANA, al-Charaa a souligné que la participation de la Syrie découle de “la conviction profonde de la République arabe syrienne que le dialogue et la diplomatie sont les moyens les plus efficaces pour résoudre les différends et renforcer la paix et la stabilité dans notre région et dans le monde”.

Al-Charaa a qualifié le forum d’”occasion précieuse” d’échanger des points de vue avec des dirigeants et responsables internationaux sur les défis régionaux et mondiaux urgents.



Il a également souligné “l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne”, dans un contexte marqué par les violations israéliennes persistantes du territoire syrien.

Violations israéliennes du territoire syrien

Depuis l’arrivée au pouvoir dAl Charaa, à la suite de la chute du régime Al Assad en décembre 2024, Israël a mené plusieurs frappes à l’intérieur de la Syrie sans rencontrer de représailles de Damas.



Israël a également pris le contrôle de la zone tampon surveillée par l’ONU sur le territoire syrien, justifiant cette action par la nécessité de “sécuriser” le plateau du Golan occupé.

Les frappes aériennes israéliennes sur la Syrie se sont multipliées ces derniers mois, visant des sites militaires syriens, des dépôts d’armes et des infrastructures, faisant des victimes civiles et causant des dégâts aux équipements de l’armée syrienne.

Israël occupe la majeure partie du plateau du Golan syrien depuis 1967 et a profité du récent changement politique en Syrie pour étendre son contrôle sur les zones anciennement démilitarisées, annulant de facto l’accord de désengagement de 1974.

Al-charaa a également remercié le président turc Recep Tayyip Erdogan pour son accueil chaleureux et son vif intérêt.

Le Forum de la diplomatie d’Antalya, qui se déroule sur trois jours, depuis vendredi, a pour thème “Reprendre la diplomatie dans un monde fragmenté” et réunit des dirigeants, diplomates et décideurs politiques du monde entier.