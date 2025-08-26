La guerre israélienne contre Gaza a non seulement détruit des habitations et des hôpitaux, mais a également porté atteinte aux fondements religieux du territoire. Des responsables locaux affirment que des religieux et des églises ont été délibérément ciblés pour affaiblir le tissu social de l'enclave.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué qu'au moins 233 imams, prédicateurs et érudits musulmans, ainsi que 20 chrétiens palestiniens, ont été tués depuis le 7 octobre 2023.



Ismail al-Thawabteh, qui dirige le bureau des médias, a déclaré à l'agence Anadolu que ces meurtres s'inscrivent dans le cadre d'une "campagne systématique visant à réduire au silence les voix religieuses et à démanteler les piliers de la résilience".

"Les religieux jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'identité nationale, l'épanouissement de la foi et la préservation de la cohésion sociale. Leur élimination vise à saper le moral et à étouffer le discours qui dénonce les crimes d'Israël", a-t-il indiqué.



Dignitaires religieux parmi les victimes

Plusieurs figures marquantes de la vie religieuse et universitaire de Gaza figurent parmi les victimes :

Yousef Salama, éminent prédicateur et ancien fonctionnaire du ministère des Waqfs de Gaza, a été tué lors d'une frappe israélienne contre son domicile dans le camp de réfugiés de Maghazi, à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, le 31 décembre 2023.

Wael al-Zard, imam de la mosquée historique Omari de Gaza et professeur d'université, a été tué en octobre 2023 après une frappe aérienne israélienne contre son domicile.

Walid Oweida, membre de l'Union internationale des oulémas musulmans et haut fonctionnaire du ministère des Waqfs de Gaza, a été tué en novembre 2024.

Nael Masran, prédicateur connu pour ses sermons appelant à la persévérance, a été tué avec sa famille à Khan Younis, dans le sud de Gaza, en mai.