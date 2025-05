La police israélienne déploiera 3 000 agents supplémentaires à Jérusalem-Est occupée avant la première prière du vendredi du mois sacré du Ramadan à la mosquée Al Aqsa.

Dans un communiqué publié, ce jeudi, la police a indiqué que ces forces supplémentaires seront réparties à travers la ville, en particulier près des points de passage et dans les ruelles de la Vieille Ville.

Israël estime que des dizaines de milliers de fidèles palestiniens assisteront à la prière hebdomadaire du vendredi à la mosquée.

Le mois dernier, Israël avait déjà placé ses forces en état d’alerte élevé et déployé 3 000 policiers sur les routes menant au complexe de la mosquée Al Aqsa.

Depuis le début du Ramadan, Israël impose des restrictions à l’entrée des fidèles palestiniens venus de Cisjordanie occupée, n’autorisant l’accès au site qu’aux Palestiniens de Jérusalem-Est et aux Arabes israéliens.

Les Palestiniens considèrent ces restrictions comme faisant partie d’une politique israélienne plus large visant à judaïser Jérusalem-Est, y compris la mosquée Al Aqsa, et à effacer son identité arabe et islamique.

Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée Al Aqsa, lors de la guerre israélo-arabe de 1967. En 1980, il a annexé toute la ville, une décision qui n’a jamais été reconnue par la communauté internationale.

En juillet dernier, la Cour internationale de Justice a déclaré que l’occupation prolongée des territoires palestiniens par Israël était illégale, exigeant l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.