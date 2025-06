Le Conseil des Mosquées du Rhône dénonce une profanation islamophobe et appelle à des poursuites exemplaires.



Il s'agit d'un "acte islamophobe d'une extrême gravité [...] dans un contexte déjà marqué par les violences à l'encontre de notre communauté" et "nous avons déposé plainte", ont écrit les responsables de la mosquée Errahma sur son site internet.

Le Conseil des Mosquées du Rhône (CMR) a indiqué dans un communiqué qu’un individu, à visage découvert, s’est introduit dans la salle de prière vers 3h45 du matin (heure locale), soit une vingtaine de minutes avant l’appel à la prière de l’aube. Il s’est emparé d’un exemplaire du Coran, l’a incendié, puis l’a déposé à l’extérieur du bâtiment avant de prendre la fuite.

Le CMR a qualifié cet acte de "lâcheté révoltante" et de "profanation odieuse", dénonçant une agression haineuse qui s’ajoute à une série d’attaques visant les citoyens de confession musulmane. "Ce geste ignoble s’inscrit dans une série d’agressions haineuses qui témoignent d’un climat préoccupant", note le communiqué. Il rappelle notamment le meurtre d’Aboubacar Cissé, poignardé à mort le 1er mai alors qu’il priait dans une mosquée à La Grand-Combe (Gard), et celui d’un jeune ressortissant tunisien le 2 juin dans le Var.

L’organisation appelle les autorités compétentes à "tout mettre en œuvre pour identifier l’auteur de cet acte et engager à son encontre des poursuites exemplaires". Elle exprime également "sa solidarité pleine et entière aux responsables de la mosquée Errahma, ainsi qu’à l’ensemble de ses fidèles".

L’organisation conclut en rappelant que "la responsabilité collective" incombe aux institutions, aux élus et aux citoyens pour contrer "toutes les formes de haine, de stigmatisation et de violence visant les lieux de culte et les croyants".



L’islamophobie en hausse

Le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a condamné "un acte islamophobe de plus" et assuré de son soutien "l'ensemble des fidèles de la mosquée", sur le réseau social Bluesky.

Une source policière a confirmé à l'AFP le dépôt de la plainte et annoncé qu'une enquête avait été ouverte.

Cet acte intervient dans un contexte particulièrement tendu, où les atteintes aux lieux de culte musulmans se multiplient sur le territoire français.

En 2024, les actes islamophobes en France ont été évalués de manière divergente par le ministère de l’Intérieur et le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE), illustrant un écart significatif dans la perception et la comptabilisation de ces incidents.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 173 actes antimusulmans ont été recensés en 2024, soit une baisse de 29 % par rapport à 2023, où 242 faits avaient été enregistrés. Ces statistiques, basées sur les plaintes déposées et les infractions pénales avérées, sont régulièrement critiquées pour leur sous-estimation du phénomène.



En revanche, le CCIE a documenté 1 037 faits islamophobes en 2024, marquant une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente.