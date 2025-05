Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que la coopération entre les deux pays est “cruciale” pour résoudre les questions régionales, a indiqué la Direction de la communication de la Turquie.

La conversation a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur des sujets régionaux et mondiaux, selon un communiqué publié vendredi sur X.

TRT Global - Fidan: la Turquie prête à contribuer à la paix entre la Russie et l’Ukraine Les garanties de sécurité sont une question qu’Ankara suit de près, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères. 🔗

Erdogan a affirmé que la Turquie suit de près les efforts visant à mettre fin à la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine et qu’elle est prête à soutenir les pourparlers de paix, y compris en les accueillant, afin d’aboutir à une paix durable et honorable.

Il a également préconisé la mise en œuvre de mesures de bonne volonté pour garantir une navigation commerciale sûre en mer Noire et contribuer au processus de paix, exprimant la détermination de la Turquie à continuer à jouer son rôle pour empêcher que la région ne devienne une zone de conflit.

Engagement commun pour la Syrie

Concernant la Syrie, Erdogan a réaffirmé l’engagement de la Turquie à œuvrer avec la Russie pour préserver l’intégrité territoriale du pays et instaurer une paix et une stabilité durables.

Il a insisté sur l’importance pour les deux pays de coopérer afin de contrer les initiatives qui alimentent les divisions sectaires en Syrie et a souligné qu’ils pouvaient œuvrer ensemble pour la levée complète des sanctions imposées au pays.

TRT Global - Erdogan à Poutine: la Syrie ne doit pas être la source d'une plus grande instabilité La Turquie maintiendra sa position résolue dans la lutte contre le groupe terroriste PKK et ses affiliés, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine. 🔗

Le président turc a en outre déclaré que les ressources syriennes devraient rester sous le contrôle du gouvernement syrien et a exprimé son soutien à l’intégration des “Forces démocratiques syriennes” (FDS) au sein du gouvernement central.

Erdogan a également mis en avant l’importance capitale de garantir que la Syrie ne serve plus de “refuge” aux organisations terroristes afin de préserver la stabilité du pays.

Le 11 mars, la présidence syrienne a annoncé la signature d’un accord intégrant les FDS aux institutions de la République arabe syrienne, renforçant ainsi l’unité nationale et rejetant toute division du pays.