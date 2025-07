Le quotidien à Gaza continue d'être rythmé par les tueries de masse commises par l'armée israélienne sur des civils affamés en quête de nourritutre. 115 Gazaouis sont encore tombés ces dernières 24 heures sous les balles israéliennes, parmi lesquel 79 demandeurs d’aide.

La situation est telle que les survivants de la violence israélienne ont le choix entre mourir sous les tentes des raids israéliens ou alors en allant chercher de la nourriture dans les camps de la controversée fondation humanitaire de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza souligne que 19 décès ont été enregistrés dans l’enclave ces dernières 24 heures du fait de la famine, alors que l’ONU avertit que la crise de la faim dans l’enclave palestinienne a atteint “un nouveau niveau de désespoir”.

La crise alimentaire est telle que 79 Palestiniens sont morts lors des bousculades après que des rares camions d’aide alimentaire sont entrés à Gaza, dénonce le Programme alimentaire mondial (PAM).

“À l'approche du convoi, la foule environnante a essuyé des tirs de chars israéliens, de snipers et d'autres armes”, a-t-il déclaré sur X, ajoutant que l'incident avait causé d' “ innombrables pertes en vies humaines” et que de nombreuses autres personnes avaient été grièvement blessées.

“Ces personnes tentaient simplement d'accéder à de la nourriture pour se nourrir et nourrir leurs familles, au bord de la famine. Ce terrible incident souligne les conditions de plus en plus dangereuses dans lesquelles les opérations humanitaires sont contraintes de se dérouler à Gaza”.

Sollicitée par l'AFP, l'armée a évoqué des "tirs de sommation pour écarter une menace immédiate qui pesait sur elle", face à un regroupement de "milliers" de personnes. Elle a démenti le bilan de la Défense civile.

Celle-ci a fait état de 23 autres morts dans des bombardements dans le territoire palestinien.

- "Les enfants s'endorment affamés" -

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège Gaza, et des difficultés d'accès sur le terrain, la presse n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties.

"Des milliers de personnes désespérées étaient rassemblées pour obtenir de la farine", raconte Qassem Abou Khater, qui s'était rendu à une distribution d'aide.

"Les chars (israéliens) tiraient de manière aléatoire sur nous", dit cet homme de 36 ans qui affirme avoir vu "des dizaines de personnes" mourir devant lui.

"La question était: est-ce que j'emporte un blessé pour le sauver, ou un sac de farine pour sauver ma famille? Mon Dieu, à quoi nous en sommes réduits!", se lamente-t-il.

La Défense civile a en outre dit avoir constaté une augmentation du nombre de décès de nourrissons causés par "la faim et la malnutrition sévère", signalant au moins trois décès d'enfants au cours de la semaine dernière.

"Nos enfants pleurent et crient pour avoir à manger. Ils s'endorment affamés", se lamente Ziad Mousleh, un père de famille de 45 ans qui explique ne plus trouver de quoi nourrir ses enfants.

- "Barbarie" de la guerre -

Dans ce contexte, l'armée israélienne a annoncé l’extension de ses opérations à la région de Deir al-Balah, dans le centre du territoire palestinien, où elle a sommé la population d'évacuer.

Des familles entières ont été vues transportant quelques affaires, ou entassées sur des charrettes tirées par des ânes, se dirigeant en direction du sud.

"Ils nous ont lancé des tracts, et nous ne savons pas où nous allons", a déclaré à l'AFP un homme, Adi Abou Qinnas.

"L'ordre de déplacement massif émis par l'armée israélienne a porté un nouveau coup terrible aux lignes de vie déjà fragiles qui maintiennent les gens en vie dans la bande de Gaza", a déploré dans un communiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

En près de 22 mois de guerre, la majorité des plus de deux millions de Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois.

L'annonce israélienne a inquiété des familles d'otages retenus depuis le 7 octobre 2023, qui craignent que l'offensive israélienne ne mette en danger leurs proches.

Au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à mettre fin immédiatement à la "barbarie" de la guerre à Gaza, quelques jours après une frappe israélienne meurtrière contre une église catholique dans le territoire palestinien.

La guerre d'Israël contre Gaza a fait au moins 58 895 morts et 140 980 blessés. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël le 7 octobre 2023, et plus de 200 ont été prises en otages.

