Le ministère turc de la Défense nationale a rejeté les informations selon lesquelles Israël aurait ciblé des installations des forces armées turques en Syrie, qualifiant ces informations d'"infondées". Il a, en outre, souligné que ces affirmations "ne reflètent pas la vérité".

Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère s'est concentré sur la frappe israélienne au Qatar, la qualifiant de preuve que Tel Aviv a fait du terrorisme "une politique d'État, alimentant le conflit et s'opposant à la paix".

