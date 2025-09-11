TURQUIE
La Turquie dément les allégations selon lesquelles Israël aurait ciblé ses forces en Syrie
Le ministère turc de la Défense prévient que, si Israël n'est pas stoppé, ses "attaques inconsidérées" risquent de plonger toute la région dans le désastre.
La Turquie dément les allégations selon lesquelles Israël aurait ciblé ses forces en Syrie
Le ministère turc des Affaires étrangères / AA
il y a 17 heures

Le ministère turc de la Défense nationale a rejeté les informations selon lesquelles Israël aurait ciblé des installations des forces armées turques en Syrie, qualifiant ces informations d'"infondées". Il a, en outre, souligné que ces affirmations "ne reflètent pas la vérité".

Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère s'est concentré sur la frappe israélienne au Qatar, la qualifiant de preuve que Tel Aviv a fait du terrorisme "une politique d'État, alimentant le conflit et s'opposant à la paix".

Ankara a qualifié cette attaque de "violation flagrante de la souveraineté du Qatar" et a déclaré : "Nous soutenons pleinement le Qatar contre cette attaque".


SOURCE:TRT français et agences
