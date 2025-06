Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu un entretien téléphonique avec le sultan omanais Haitham bin Tariq bin Taimur Al Said pour discuter de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, ainsi que de questions régionales et mondiales plus larges.

Erdogan a averti que “les affrontements déclenchés par les attaques d'Israël contre l'Iran constituent un risque important pour la sécurité régionale” et a souligné que “la région ne peut pas tolérer une nouvelle guerre”, selon un communiqué de la présidence turque publié dimanche.

Il a également critiqué l’administration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la qualifiant de “problème pour la stabilité et la sécurité mondiales”.

Erdogan s’est dit particulièrement inquiet par les attaques qui ont eu lieu juste avant le sixième cycle de négociations nucléaires, soulignant la position d'Ankara selon laquelle “la négociation est le seul moyen de résoudre le conflit nucléaire”.

Relevant la dimension humanitaire, le président turc a affirmé que “les récents développements ne doivent pas éclipser le génocide en cours perpétré par Israël à Gaza”.

Appels antérieurs avec les dirigeants régionaux

L’entretien téléphonique d'Erdogan avec le sultan d'Oman fait suite à une série d'appels téléphoniques avec des dirigeants régionaux au cours du week-end, notamment ceux d'Iran, d'Arabie saoudite, d'Égypte, de Jordanie, du Pakistan, de Syrie et des États-Unis.

Lors d'un entretien samedi avec le président iranien Masoud Pezeshkian, Erdogan a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tentait de mettre le feu à la région et de saboter les négociations nucléaires avec des attaques contre l'Iran.

Selon un communiqué de son bureau, le président turc a déclaré à Pezeshkian que les attaques israéliennes visaient à détourner l'attention sur le génocide à Gaza.