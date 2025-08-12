Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mardi, à la demande de Kiev, selon la Direction de la communication turque.



Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales entre la Turquie et l'Ukraine, ainsi que les principaux enjeux régionaux et internationaux, a indiqué la Direction sur X.



Le président Erdogan a souligné les progrès réalisés dans les négociations directes en cours entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, les qualifiant de "précieux".

Il a exprimé l'espoir que les prochains cycles de discussions permettent d’obtenir des "résultats significatifs concernant le cessez-le-feu", étape cruciale vers une paix durable.