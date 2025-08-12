TURQUIE
1 min de lecture
Ukraine : Erdogan exprime son espoir de cessez-le-feu lors des prochaines négociations
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué les progrès accomplis lors des négociations d'Istanbul et a exprimé la volonté d’Ankara d'accueillir un sommet au niveau des dirigeants visant à instaurer une paix durable.
Ukraine : Erdogan exprime son espoir de cessez-le-feu lors des prochaines négociations
Recep Tayyip Erdogan a exprimé à Volodymyr Zelensky son espoir d’un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou / AA Archive
il y a 11 heures

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mardi, à la demande de Kiev, selon la Direction de la communication turque.

Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales entre la Turquie et l'Ukraine, ainsi que les principaux enjeux régionaux et internationaux, a indiqué la Direction sur X.

Le président Erdogan a souligné les progrès réalisés dans les négociations directes en cours entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, les qualifiant de "précieux".

Il a exprimé l'espoir que les prochains cycles de discussions permettent d’obtenir des "résultats significatifs concernant le cessez-le-feu", étape cruciale vers une paix durable.

Recommandé

Le chef de l’État turc a également fait part de la volonté de son pays d'accueillir un sommet des dirigeants afin de soutenir davantage le processus de paix, estimant que "la création de groupes de travail dans les domaines militaire, humanitaire et politique ouvrirait la voie à ce sommet".

Erdogan a réaffirmé le soutien constant de la Turquie à "la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", soulignant le rôle clé d'Ankara en tant que médiateur dans le conflit.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us