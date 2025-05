Les deux dirigeants ont discuté d'une série de sujets, y compris les relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis, ainsi que les questions régionales et internationales, a déclaré la Direction de la communication dans un communiqué publié lundi sur X.

Au cours de l’entretien, M. Erdogan a exprimé son soutien à l'approche de M. Trump pour mettre fin aux conflits et a salué les efforts visant à reprendre les négociations avec l'Iran, ainsi que les initiatives visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon le communiqué.

Coopération vers une paix durable

Abordant la crise humanitaire à Gaza, M. Erdogan a souligné la gravité de la situation et a insisté sur la nécessité d'assurer une aide humanitaire ininterrompue. Erdogan a indiqué que la Turquie était prête à coopérer et à offrir tout le soutien nécessaire pour établir un cessez-le-feu et parvenir à une paix durable, ajoute le communiqué.

Concernant la Syrie, Erdogan a réitéré l'engagement de la Turquie à préserver l'intégrité territoriale et la stabilité du pays. Il a noté que les efforts des États-Unis en vue d’un allègement des sanctions contre la Syrie pourraient contribuer à la paix régionale et mondiale.

Le président Erdogan a également invité M. Trump à se rendre en Turquie, ajoute le communiqué. Ce dernier a qualifié la conversation de "très bonne et productive" et a déclaré attendre avec impatience de collaborer avec le président turc pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a également annoncé que M. Erdogan "viendrait à Washington, DC".