MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
ONU: au moins 21 000 enfants handicapés à cause de la guerre d'Israël contre Gaza
Au total 40 500 enfants ont été victimes de "blessures provoquées par la guerre" en près de deux ans, a précisé le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), organe des Nations unies composé d'experts qui se réunit deux fois par an à Genève.
ONU: au moins 21 000 enfants handicapés à cause de la guerre d'Israël contre Gaza
Plus de la moitié des enfants blessés par Israël vivent un handicap. / Reuters
3 septembre 2025

Israël, selon le Comité, aurait dû adopter des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés contre les attaques et mettre en œuvre des protocoles d'évacuation tenant compte des personnes handicapées. 

Évacuations impossibles pour les personnes vulnérables

Les experts du CDPH estiment que les ordres d'évacuation israéliens à Gaza "ne parviennent souvent pas" aux personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles, ce qui "rend l'évacuation impossible".

Ils font également état de "personnes handicapées contraintes de fuir dans des conditions dangereuses et indignes, comme ramper dans le sable ou dans la boue, sans aide à la mobilité".

Le Comité a déterminé que pas moins de 83% des personnes handicapées avaient perdu leurs dispositifs d'assistance, et que la plupart n'étaient pas en mesure de trouver des alternatives comme des charrettes à âne.

Recommandé

Les obstacles physiques, tels que les décombres d'immeubles ou d'infrastructures, et la perte d'aides à la mobilité, ont également empêché les personnes d'atteindre les nouveaux points de distribution d'aide.

Les experts ont exprimé leur inquiétude de voir des dispositifs comme les fauteuils roulants, déambulateurs, cannes, attelles et autres prothèses considérés par les autorités israéliennes comme des "articles à double usage", donc également offensifs, et ne soient donc pas inclus dans les envois d'aide.

Le Comité a par ailleurs indiqué que les restrictions sur l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza avaient un impact disproportionné sur les personnes handicapées dont "beaucoup restent sans nourriture, eau potable ou assainissement, et dépendent des autres pour leur survie".

Le CDPH a appelé à la livraison d'une "aide humanitaire massive aux personnes handicapées" touchées par la guerre, tout en insistant sur le fait que toutes les parties devaient adopter des mesures de protection pour les personnes handicapées afin de prévenir "de nouvelles violences, préjudices, décès et privations de droits".

Selon le Comité, entre le 7 octobre 2023 et le 21 août 2024, au moins 157 114 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza, dont plus de 25% risquent de souffrir d'incapacités permanentes. 

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us