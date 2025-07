Les violences des colons israéliens en Cisjordanie sont "des actes de terrorisme", a déclaré, ce mardi, le ministère des Affaires étrangères français, après "le meurtre" attribué à un colon d'un militant anti-occupation, qui avait notamment collaboré au documentaire récemment oscarisé "No Other Land".

"La France condamne ce meurtre avec la plus grande fermeté ainsi que toutes les violences délibérées perpétrées par des colons extrémistes à l’encontre de la population palestinienne qui se multiplient à travers la Cisjordanie", a annoncé le porte-parole du ministère, ajoutant : "Ces violences sont des actes de terrorisme".

Une première pour la France

C'est la première fois que la diplomatie française qualifie ainsi les agissements de colons israéliens.

"Les colons ont fait plus de 30 morts depuis le début de l'année 2022. Les autorités israéliennes doivent prendre leurs responsabilités et sanctionner immédiatement les auteurs de ces violences, qui se poursuivent en toute impunité, et protéger les civils palestiniens", a-t-il précisé.

L'Autorité palestinienne a annoncé lundi qu'un militant anti-occupation israélienne de Cisjordanie avait été abattu par des colons, la police israélienne évoquant de son côté une enquête en cours, sans confirmer un meurtre.

"Le ministère de l'Education (...) et la communauté enseignante pleurent le martyr d'Awdah Muhammad Hathaleen", a déclaré le ministère sur les réseaux sociaux.



"L'enseignant (...) a été abattu par des colons le lundi 28 juillet 2025 lors de leur attaque" contre le village d'Umm al-Khair près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, a-t-il souligné.

La police israélienne avait, plus tôt, fait état d'une enquête en cours suite à un "incident survenu près de la localité de Carmel", une colonie voisine d'Umm al-Khair (Oum el-Kheir, selon la transcription en français) et dit qu'un citoyen israélien avait été arrêté.

Awdah Hathaleen avait collaboré au documentaire récemment oscarisé "No Other Land", consacré à la lutte des Palestiniens dans cette région, a commenté l'Israélien, Yuval Abraham, coréalisateur et lauréat, avec le journaliste palestinien Basel Adra, du Prix Anna Politkovskaïa – Arman Soldin du courage journalistique décerné par le Quai d'Orsay, rappelle le porte-parole.

