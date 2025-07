Parmi ces décès, environ 1 500 (65 %) sont liés à la crise climatique, qui a aggravé l’épisode caniculaire sur le continent. L'étude indique que la crise climatique a triplé la mortalité liée à la chaleur au début de l'été en Europe.

Des températures jusqu’à +4 °C dans certaines villes

Les chercheurs se sont concentrés sur une période de 10 jours de chaleur intense, du 23 juin au 2 juillet, et ont couvert 12 grandes villes européennes : Londres, Paris, Francfort, Budapest, Zagreb (Croatie), Athènes, Rome, Milan, Sassari (Italie), Barcelone, Madrid et Lisbonne.

"Les conclusions de cette analyse, et de nombreuses autres, sont extrêmement claires : les extrêmes de chaleur augmentent rapidement partout en Europe" en raison de la crise climatique, souligne l'étude.

L'étude a également souligné que ces villes ont connu une hausse des températures allant jusqu'à 4 °C.

Vague de chaleur record

L'étude prévient que les températures liées aux vagues de chaleur continueront d'augmenter, ce qui entraînera probablement une hausse du nombre de décès.

Le service Copernicus de l'UE sur le changement climatique a, de son côté, indiqué mercredi, dans son bulletin climatique mensuel, que le mois de juin 2025 était le troisième plus chaud jamais enregistré dans le monde.

"Juin 2025 a été marqué par une vague de chaleur exceptionnelle qui a touché de vastes régions d'Europe occidentale, une grande partie de la région subissant un stress thermique très important. Cette vague de chaleur a été aggravée par des températures record à la surface de la mer en Méditerranée occidentale", a déclaré Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.



Elle a également averti que les vagues de chaleur devraient devenir "plus fréquentes et plus intenses" et toucher davantage de personnes en Europe.