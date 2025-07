La Turquie a joué un rôle déterminant dans l’instauration du cessez-le-feu dans la ville syrienne de Soueida, où des affrontements entre Bédouins et Druzes, puis entre ces derniers et les forces de sécurité syriennes, ont fait des centaines de morts.

Selon des sources sécuritaires, durant deux jours d’intenses combats, la Turquie a adopté une position ferme en se tenant aux côtés du gouvernement syrien, œuvrant activement à l’apaisement des tensions et à la mise en place d’un cessez-le-feu.

Le chef du renseignement turc (MIT), Ibrahim Kalın, a mené de nombreux entretiens avec ses homologues aux États-Unis, en Syrie et en Israël concernant la situation sur le terrain. Il s’est également entretenu avec le président syrien Ahmed al-Charaa au sujet des affrontements à Soueida et des frappes israéliennes en Syrie, tout en maintenant un dialogue constant avec l’envoyé spécial américain pour la Syrie et l’ambassadeur des États-Unis à Ankara, Tom Barrack.



Par ailleurs, le MIT a dialogué avec le leader druze libanais et ancien président du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, afin de contribuer à la fin des affrontements et au retour à la stabilité dans la région.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s’est également entretenu avec plusieurs responsables, dont l’envoyé spécial américain pour la Syrie, l’ambassadeur Barrack, le chef de la diplomatie syrienne Essad Hassan Cheibani, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan, et son homologue jordanien Ayman Safadi.

Fidan et Kalın ont informé en continu le président Recep Tayyip Erdogan de l’évolution de la situation et des pourparlers en cours.



Les sources sécuritaires ont affirmé que "les efforts de Fidan et du chef du MIT Kalın sur le terrain ont joué un rôle clé dans l’obtention du cessez-le-feu. La Turquie a tout mis en œuvre pour écarter les risques pesant sur l’unité, la stabilité et la sécurité de son voisin syrien, permettant ainsi l’instauration d’un cessez-le-feu entre les parties".

Les mêmes sources ont souligné que le président syrien Ahmed al-Charaa avait lui-même reconnu ce rôle, affirmant que "sans l’intervention active des médiateurs américains, arabes et turcs, la région aurait été confrontée à un avenir incertain".