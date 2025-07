Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yılmaz, a affirmé que l'occupation israélienne, qui dure depuis des décennies, constitue le principal obstacle à l’établissement d’un État palestinien. Il a exhorté la communauté internationale à dépasser les simples déclarations d'inquiétude pour adopter des mesures concrètes en faveur de la solution à deux États.



"L'opinion selon laquelle la poursuite de l'occupation est le principal obstacle à la création d'un État palestinien est récurrente", a déclaré M. Yılmaz, lundi, lors d'une conférence de haut niveau de l'ONU sur la solution à deux États, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York.

Yılmaz a salué la récente décision de la France de reconnaître l'État de Palestine, ajoutant qu'Ankara "espère sincèrement que de nombreuses autres délégations suivront bientôt".

Il a souligné que les interventions des délégations participantes traduisaient une expression claire de la préoccupation mondiale et d'un profond désir de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.



Donner du pouvoir à un État palestinien souverain

M. Yılmaz a indiqué que de nombreuses contributions lors de la conférence soutenaient le renforcement des capacités institutionnelles de l'Autorité palestinienne, tout en soulignant la nécessité de donner du pouvoir à un État palestinien souverain.



Il a par ailleurs dénoncé les projets d'annexion imminents d'Israël, notamment un appel récent du Parlement israélien, qui, selon lui, exigent une réponse internationale urgente et proportionnée.

Yılmaz a noté que certaines délégations ont proposé des mécanismes d'application pour faire respecter le droit international et les normes humanitaires.

Il a également souligné les appels croissants à l'imposition de sanctions aux colons israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, et a déclaré qu'Israël lui-même pourrait faire l'objet de mesures coercitives en tant que facilitateur de la colonisation illégale.



"Empêcher Israël de déplacer, de disloquer et d'expulser les Palestiniens"

Au-delà de l'aggravation de la crise à Gaza, Yılmaz a cité les confiscations de terres, les démolitions de maisons et le déplacement systématique des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

"Les actes d'Israël visant à déplacer, à disloquer et à expulser le peuple palestinien de sa patrie doivent être empêchés sans délai. Nous ne pouvons envisager l'État de Palestine sans une nation palestinienne", a-t-il martelé.



Tout au long de la conférence, les délégations ont rappelé l’importance de mettre en œuvre la solution à deux États, de reconnaître la Palestine comme membre à part entière des Nations Unies, de garantir l’acheminement de l'aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, de mettre un terme à l'expansion des colonies, de promouvoir l'engagement de la société civile et de garantir la sécurité et la responsabilité par le biais de l'État de droit.

"Ces contributions envoient un message clair : la communauté internationale doit agir de toute urgence et avec détermination pour préserver la vision à deux États, défendre les principes juridiques et humanitaires, et aller au-delà des expressions de préoccupation pour activer les mécanismes de responsabilité", a conclu Yılmaz.