Deux femmes sont mortes aujourd’hui à Gaza, lorsque l'armée israélienne a bombardé l'église de la Sainte-famille, l’unique paroisse catholique de la ville de l’enclave palestinienne, selon les médecins de l'hôpital Al-Ahli de Gaza-ville.

Le curé de la paroisse, le père Gabriele Romanelli, qui informait régulièrement le défunt pape François de l'évolution de la guerre, souffrait de blessures légères aux jambes, selon l'agence de presse italienne ANSA. Six autres personnes ont été grièvement blessées, précise la même source.

"Le 16 décembre 2023, vers midi, un tireur d'élite de l'armée israélienne a assassiné deux femmes chrétiennes à l'intérieur de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, où la majorité des familles chrétiennes se sont réfugiées depuis le début de la guerre. Nahida et sa fille Samar ont été abattues alors qu'elles se rendaient au monastère. L'une a été tuée en essayant de sauver l'autre”, explique un communiqué du patriarcat latin de Jérusalem.

“Plus tôt dans la matinée du même jour, un obus tiré par un char israélien a visé le couvent des Sœurs de Mère Teresa, Missionnaires de la Charité, qui héberge plus de 54 personnes handicapées et se trouve dans l'enceinte de l'église connue depuis le début de la guerre pour être un lieu de culte.”, explique la même source.

“Le réservoir de carburant et le générateur électrique, seules sources d'énergie, ont également été détruits. Le couvent a été endommagé par l'explosion et l'incendie massif. qui s'en sont suivis Deux autres missiles tirés par un char "israélien" ont visé le même couvent, le rendant inhabitable. Les personnes handicapées ont été contraintes de quitter la maison, ce qui les a empêchées d'avoir accès aux respirateurs dont certaines d'entre elles ont besoin pour survivre”.

"Les raids israéliens sur Gaza ont également touché l'église de la Sainte-Famille. Les attaques contre la population civile menées par Israël depuis des mois sont inacceptables. Aucune action militaire ne saurait justifier une telle attitude", a dénoncé la Première ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué.

Les frappes israéliennes qui ont commencé depuis l’aube se poursuivent et ont déjà causé la mort d’au moins 22 Palestiniens, selon des sources médicales.

Négociations bloquées

Ces violences se poursuivent alors que les négociations en vue d’une trêve au Qatar patinent. Un haut responsable du Hamas, ainsi que deux sources palestiniennes proches des négociations indirectes avec Israël, ont démenti mercredi les informations publiées par des médias israéliens selon lesquelles ces pourparlers en vue d'une trêve à Gaza progressaient.

"Aucun progrès n'a été réalisé jusqu'à présent dans les négociations indirectes en cours à Doha entre les délégations du Hamas et d'Israël", a déclaré à l'AFP une source palestinienne suivant de très près les négociations.

"Nous espérons que les médiateurs parviendront à faire pression sur Israël pour qu'il propose une carte de retrait (de l'armée israélienne) acceptable, qui garantisse un retrait effectif, et non un simple redéploiement des forces militaires israéliennes" dans la bande de Gaza, a poursuivi cette source, affirmant aussi qu'aucune nouvelle carte n'avait été présentée.

Des médias israéliens, dont la radio-télévision publique Kan, avaient évoqué plus tôt mercredi des avancées sur l'ampleur d'un retrait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ravagée et affamée par 21 mois de guerre.

"L'occupant (Israël, NDLR) n'a encore fourni aucune carte, nouvelle ou révisée, concernant le retrait militaire de la bande de Gaza. Ce qu'il prétend au sujet de nouvelles cartes est faux", a déclaré à l'AFP Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien.

Une strategie pour pour suivre l’agression

"La délégation israélienne n'est engagée dans le processus de négociation que pour sauver son image dans les médias israéliens et réduire la pression internationale sur le gouvernement Netanyahu", a ajouté M. Naïm, qui suit également les négociations en cours à Doha.

Selon lui, Israël n'a pas l'intention de "mettre fin à la guerre (...) contrairement à ce qu'il prétend dans les négociations en cours à Doha et à ce qu'il dit aux médiateurs".

Une autre source palestinienne très proche des négociations a également affirmé à l'AFP mercredi que les négociations faisaient du sur-place, notamment sur la question des acteurs de la distribution d'aide à Gaza.

La délégation israélienne refuse de changer le mécanisme de distribution, actuellement géré par une controversée organisation soutenue par les Etats-Unis et avec laquelle les Nations unies ne veulent pas collaborer, a-t-il ajouté.

Mardi, le médiateur qatari avait fait savoir que les efforts s'intensifiaient pour parvenir à un accord en vue d'une trêve associée à une libération d'otages israéliens retenus à Gaza, tout en reconnaissant que les négociations étaient encore dans une phase préliminaire, plus de deux semaines après avoir été entamées.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre israélienne contre Gaza a fait au moins 58 573 morts et 139 607 blessés. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël le 7 octobre 2023, et plus de 200 ont été prises en otage.

