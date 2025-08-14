Սպիտակ տանը պատմական պահ տեղի ունեցավ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրեց Վաշինգտոն՝ մասնակցելու խոշոր խաղաղության գագաթնաժողովի, որը, կարծես, վերջապես վերջ կդներ Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր ամենաերկար հակամարտություններից մեկին։
ԱՄՆ-ի հետ նոր ռազմավարական համաձայնագրեր ստորագրելուց հետո, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաստատեցին համատեղ հռչակագիր, որը, ենթադրաբար, խաղաղ ճանապարհով կլուծի երկրների միջև տասնամյակներ շարունակվող վեճերը։
Խաղաղության այս ուղու երկու հիմնական տարրերն են կողմերի կողմից միմյանց միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների ճանաչումը՝ առանց որևէ տարածքային պահանջի, և Ադրբեջանի Նախիջևանի էքսկլավը Հայաստանից հարավ անցնող նեղ շերտով կապող տարանցիկ ուղու ստեղծումը։
Այս միջանցքը, որը կկոչվի «Թրամփի երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» (TRIPP), 99 տարի կկառավարվի ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող բիզնես կոնսորցիումի կողմից։
Այս տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքի գաղափարը նոր չէ։ Նման երթուղի տարբեր ձևերով գոյություն է ունեցել տասնամյակներ շարունակ, բայց Հայաստանը 1990-ականներին արգելափակել է դրա օգտագործումը։
Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո այս գաղափարը կրկին առաջ քաշվեց որպես Զանգեզուրի միջանցք, սակայն այս հարցում մեծ առաջընթաց չգրանցվեց։
Բայց անկախ նրանից, թե ինչ է դրա անունը, ոչ ոք չի բողոքում միջանցքի ստեղծումից, քանի որ այն կծառայի բոլոր կողմերի շահերին։
Թուրքիայի նվաճումները
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Թուրքիայի համար ունի երկու հիմնական աշխարհաքաղաքական հետևանքներ։ Առաջինը՝ այն կարող է հանգեցնել ավելի դիմացկուն տրանսպորտային երթուղու, որը կապում է Թուրքիան Եվրասիայի սրտի հետ։
Ներկայումս Թուրքիայի առաջնահերթ երթուղին անցնում է Վրաստանով դեպի Ադրբեջան, ապա Կասպից ծովով դեպի Կենտրոնական Ասիա։
Այս փորձված և ճշմարիտ երթուղին ամրապնդել է Թուրքիայի դերը որպես տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույց: Էներգետիկ խողովակաշարերը, ինչպիսիք են Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան երկաթուղին և Հարավային գազային միջանցքը, կենտրոնական դեր են խաղում Թուրքիան համաշխարհային շուկաներին կապելու գործում:
TRIPP-ը նախատեսված չէ մրցակցելու այս հաստատված ուղիների հետ, այլ՝ լրացնելու դրանք։
Նախիջևանով, Հայաստանի և ապա Ադրբեջանի տարածքով անցնող երկրորդ ուղու ավելացումը կտրամադրի առևտրային օգտագործման այլընտրանք և կապահովի կրկնօրինակում՝ երաշխավորելով, որ Թուրքիայի արևելյան առևտուրը կմնա անվտանգ, նույնիսկ եթե տարածաշրջանային անկայունությունը կամ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները խաթարեն վրացական միջանցքը։
Բացի այդ, այս միջանցքը Թուրքիային տրամադրում է ամենաուղղակի տրանսպորտային և հաղորդակցման կապը մնացած թյուրքական աշխարհի հետ Եվրասիայում։
Սա ապահովում է ավելի լայն աշխարհաքաղաքական ձեռքբերում՝ ավելի սերտ ինտեգրում Թյուրքական պետությունների կազմակերպության (OTS) շրջանակներում։
OTS-ը, որը ստեղծվել է որպես Թյուրքական խորհուրդ 2009 թվականին, նպատակ ունի խորացնել ընդհանուր մշակութային, պատմական և լեզվական կապերը՝ միաժամանակ խթանելով տնտեսական և առևտրային հարաբերությունները Եվրասիայի թյուրքական երկրների միջև։
Երկրորդ՝ Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորումը ստեղծում է ավելի մեծ քաղաքական տարածք՝ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։
Թուրքիան և Հայաստանը վերջին տասնամյակների ընթացքում ունեցել են դժվար հարաբերություններ։ Չնայած Թուրքիան առաջին երկրներից էր, որ ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 1991 թվականին, հարաբերությունները արագ վատթարացան՝ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ռազմական գործողությունների պատճառով 1990-ականների սկզբին։
1993 թվականին Թուրքիան համահեղինակեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որը կոչ էր անում հայկական ուժերին դուրս գալ Ադրբեջանի Քելբաջար շրջանից, որը նրանք գրավել էին մարտերի ընթացքում։
Նույն տարվա վերջին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները դադարեցվեցին, և Թուրքիան փակեց իր սահմանը Հայաստանի հետ։ Այդ ժամանակից ի վեր թուրք-հայկական դիվանագիտական ներգրավվածությունը եղել է երկու քայլ առաջ, մեկ քայլ հետ։
Մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից իր բոլոր տարածքների ազատագրումը, երկիրը նախ վերականգնեց իր վերահսկողությունը 1990-ականներին Հայաստանի կողմից գրավված տարածքների մեծ մասի վրա՝ 2020 թվականի Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։
Երբ Քելբաջարը վերադարձավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ 2020 թվականի նոյեմբերին, շատերը հետաքրքրվում էին՝ արդյոք սա կարող է ճանապարհ հարթել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական ներգրավվածության համար։
Այնուամենայնիվ, Քելբաջարի հարցից դուրս, Անկարան մշտապես պնդել է, որ Երևանի հետ իրական բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը կարգավորեն իրենց հարաբերությունները և ստորագրեն խաղաղության համաձայնագիր։
Այժմ, երբ խաղաղության պայմանագիրը կարծես թե պատրաստ է վավերացման, նոր հնարավորություններ կարող են բացվել Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների համար։
Ընդհանուր պատկեր
Պետք է նշել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման օգուտները սահմանափակված չեն միայն Անկարայով և Բաքվով։ Դրանք տարածվում են նաև Երևանի վրա։
Հայաստանը աղքատ երկիր է, և վերջին երեքուկես տասնամյակների ընթացքում Ղարաբաղի շուրջ սառեցված հակամարտության պատճառով այն դուրս է մնացել տարածաշրջանի խոշոր էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքային նախագծերից։
Դժվար է ճշգրիտ գնահատել, թե որքան օտարերկրյա ներդրումներ է կորցրել Հայաստանը դրա հետևանքով, բայց կարելի է վստահ ասել, որ միլիարդավոր դոլարների հնարավոր նախագծեր շրջանցել են երկիրը՝ Ադրբեջանի հետ չլուծված հակամարտության պատճառով։
Այժմ, երբ խաղաղությունը կարծես թե հասանելի է, և Հայաստանը մոտ է իր բոլոր հարևանների հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալուն, այն լավ դիրք կունենա մասնակցելու նոր էներգետիկ և առևտրային ենթակառուցվածքային նախաձեռնություններին։
Ժամանակի ընթացքում սա կարող է զգալի օգուտներ բերել Հայաստանի տնտեսությանը։
Թուրքիայի համար Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության համաձայնագիրը ներկայացնում է ոչ միայն նոր ենթակառուցվածքներ, այլև ռազմավարական հնարավորություն՝ համագործակցելու Հարավային Կովկասի հետ՝ խթանելով կայունությունը, տնտեսական աճը և տարածաշրջանային կապակցվածությունը։
Լրացնելով գոյություն ունեցող տրանսպորտային միջանցքները, բացելով դուռը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար և ավելի սերտ կապելով թյուրքական աշխարհը, Թուրքիան կարող է նպաստել Հարավային Կովկասում նոր դարաշրջանի հաստատմանը՝ որտեղ համագործակցությունը փոխարինում է հակամարտությանը, իսկ ընդհանուր բարեկեցությունը դառնում է կայուն խաղաղության հիմքը։