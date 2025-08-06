ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին
ԱՄՆ պաշտոնյան ասում է, որ հնարավոր է, որ խաղաղության շրջանակը հայտարարվի ուրբաթ օրվա հանդիպման ժամանակ։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին
Azerbaijani President Ilham Aliyev (R) and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan meet in Abu Dhabi, UAE on July 10, 2025. (Azerbaijani Presidency) / AA
a day ago

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին խաղաղության բանակցությունների համար, հայտնել է ԱՄՆ պաշտոնյան «Reuters» լրատվական գործակալությանը։

Պաշտոնյան երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հնարավոր է, որ խաղաղության համաձայնագրի շրջանակը հայտարարվի ուրբաթ օրվա հանդիպման ժամանակ։

«Washington Post»-ը առաջինն էր, որ հաղորդեց բանակցությունների մասին։

Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները լարված են 1991 թվականից ի վեր, երբ հայկական զորքերը օկուպացրեցին Ղարաբաղը՝ տարածք, որը միջազգայնորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի մաս, և 7 հարակից շրջաններ, այդ թվում՝ Քելբաջարը։

recommended

Տարածքի մեծ մասն ազատագրվել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի աշնանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։

2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը լիակատար ինքնիշխանություն հաստատեց Ղարաբաղում, երբ տարածաշրջանի անջատողական ուժերը հանձնվեցին։

Երկրների առաջնորդները հուլիսին հանդիպեցին Աբու Դաբիում բանակցությունների համար։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us