ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին խաղաղության բանակցությունների համար, հայտնել է ԱՄՆ պաշտոնյան «Reuters» լրատվական գործակալությանը։
Պաշտոնյան երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հնարավոր է, որ խաղաղության համաձայնագրի շրջանակը հայտարարվի ուրբաթ օրվա հանդիպման ժամանակ։
«Washington Post»-ը առաջինն էր, որ հաղորդեց բանակցությունների մասին։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները լարված են 1991 թվականից ի վեր, երբ հայկական զորքերը օկուպացրեցին Ղարաբաղը՝ տարածք, որը միջազգայնորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի մաս, և 7 հարակից շրջաններ, այդ թվում՝ Քելբաջարը։
Տարածքի մեծ մասն ազատագրվել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի աշնանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։
2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը լիակատար ինքնիշխանություն հաստատեց Ղարաբաղում, երբ տարածաշրջանի անջատողական ուժերը հանձնվեցին։
Երկրների առաջնորդները հուլիսին հանդիպեցին Աբու Դաբիում բանակցությունների համար։