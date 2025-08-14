Ադրբեջանի և Հայաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են երկու երկրների և ԱՄՆ-ի միջև անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնում ստորագրված համատեղ խաղաղության հռչակագրի իրականացման հարցը։
Երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի ԱԳ նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ջեյհուն Բայրամովը և նրա հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են այս հարցը և վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։
Նրանք նաև քննարկել են վստահության ամրապնդման միջոցառումները։
Գրեթե նույնական հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի ԱԳ նախարարությունը։
Ուրբաթ օրը երկու հարավկովկասյան հարևանները Սպիտակ տանը եռակողմ գագաթնաժողովում ստորագրել են համատեղ հռչակագիրը՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ միասին։
Հռչակագրի նպատակն էր վերջ դնել տասնամյակներ տևած հակամարտությանը՝ կողմերին պարտավորեցնելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերաբացել տրանսպորտային ուղիները և կարգավորել հարաբերությունները։
Նրանք նաև երկուշաբթի օրը կիսվել են 17 կետից բաղկացած խաղաղության համաձայնագրի տեքստով, որը հաստատում է սահմանների փոխադարձ ճանաչումը, հրաժարվում է տարածքային պահանջներից, արգելում է երրորդ կողմի ուժերի տեղակայումը իրենց ընդհանուր սահմանի երկայնքով և ուրվագծում է դիվանագիտական կապեր հաստատելու քայլերը։
Երկու երկրներն էլ 1980-ականների վերջից ի վեր մի շարք միջսահմանային պատերազմներ են մղել Ադրբեջանի կազմում գտնվող ղարաբաղյան տարածաշրջանում։ Բաքուն իր տարածքն ամբողջությամբ ազատագրեց 2023 թվականին։