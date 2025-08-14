ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարները հեռախոսազրույցով քննարկել են Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագիրը
Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը հաստատում են ուղիղ երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարները հեռախոսազրույցով քննարկել են Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագիրը
August 14, 2025

Ադրբեջանի և Հայաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են երկու երկրների և ԱՄՆ-ի միջև անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնում ստորագրված համատեղ խաղաղության հռչակագրի իրականացման հարցը։

Երեքշաբթի օրը Ադրբեջանի ԱԳ նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ջեյհուն Բայրամովը և նրա հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են այս հարցը և վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը շարունակել ուղիղ երկխոսությունը։

Նրանք նաև քննարկել են վստահության ամրապնդման միջոցառումները։

Գրեթե նույնական հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի ԱԳ նախարարությունը։

Ուրբաթ օրը երկու հարավկովկասյան հարևանները Սպիտակ տանը եռակողմ գագաթնաժողովում ստորագրել են համատեղ հռչակագիրը՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ միասին։

Առաջարկ

Հռչակագրի նպատակն էր վերջ դնել տասնամյակներ տևած հակամարտությանը՝ կողմերին պարտավորեցնելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերաբացել տրանսպորտային ուղիները և կարգավորել հարաբերությունները։

Նրանք նաև երկուշաբթի օրը կիսվել են 17 կետից բաղկացած խաղաղության համաձայնագրի տեքստով, որը հաստատում է սահմանների փոխադարձ ճանաչումը, հրաժարվում է տարածքային պահանջներից, արգելում է երրորդ կողմի ուժերի տեղակայումը իրենց ընդհանուր սահմանի երկայնքով և ուրվագծում է դիվանագիտական կապեր հաստատելու քայլերը։

Երկու երկրներն էլ 1980-ականների վերջից ի վեր մի շարք միջսահմանային պատերազմներ են մղել Ադրբեջանի կազմում գտնվող ղարաբաղյան տարածաշրջանում։ Բաքուն իր տարածքն ամբողջությամբ ազատագրեց 2023 թվականին։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us