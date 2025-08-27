ԱՇԽԱՐՀ
Բրազիլացի դատավորը հրամայել է լրացուցիչ ոստիկանություն մտցնել Բոլսոնարոյի տուն՝ վկայակոչելով փախուստ
Դատավոր Ալեքսանդր դե Մորաեսը որպես լսումներից առաջ անվտանգության միջոցառումները խստացնելու արդարացում մեջբերեց ապաստանի վերաբերյալ նամակի նախագիծը և միջամտելու փորձերը։
Բրազիլիայի Բրազիլիա քաղաքում, նախկին նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի տան մուտքը պահպանում են ռազմական ոստիկանները [արխիվային լուսանկար] / AP
August 27, 2025

Բրազիլիայի Գերագույն դատարանի դատավոր Ալեքսանդր դե Մորայսը հրահանգել է ոստիկանությանը ուժեղացնել անվտանգության միջոցառումները նախկին նախագահ Ժաիր Բոլսոնարուի բնակարանի շուրջ՝ ներառյալ 24-ժամյա պարեկություն, նշելով մտահոգություններ, որ նախկին նախագահը կարող է փորձել փախուստի դիմել, քանի որ նրա հեղաշրջման դավադրության դատավարությունը մոտենում է վճռորոշ փուլին։

Բոլսոնարուն տնային կալանքի տակ է գտնվում Բրազիլիայի փակ համայնքներից մեկում այս ամսվա սկզբից, երբ դատարանը որոշեց, որ նա խախտել է սահմանափակող հրամանները, որոնք ուղղված էին դատավարությանը միջամտությունը կանխելուն։

Դատավարության վերջնական փաստարկները, որտեղ նա մեղադրվում է 2022 թվականի ընտրությունների պարտությունը շրջելու դավադրության մեջ, նախատեսված է սկսել հաջորդ ամսվա սկզբին։

Բոլսոնարուն հերքել է մեղադրանքները։

Մորայսը նշել է, որ լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումները «համապատասխան և անհրաժեշտ» են, քանի որ դատավարությունը մոտենում է իր կարևոր փուլին։ Նա մատնանշել է վերջերս ոստիկանության զեկույցը, որտեղ բարձրացվել էին հնարավոր փախուստի ծրագրերի վերաբերյալ մտահոգություններ՝ նշելով, որ քննիչները հայտնաբերել են 2024 թվականով թվագրված Բոլսոնարուի նամակի նախագիծ՝ ուղղված Արգենտինայում ապաստան խնդրելուն։

Իշխանությունները նաև մեղադրել են Բոլսոնարուին և նրա որդուն՝ Էդուարդոյին, դատավարությանը միջամտելու փորձի մեջ։

Առաջարկ

Էդուարդո Բոլսոնարուն, որը Բրազիլիայի պատգամավոր է և այժմ բնակվում է ԱՄՆ-ում, Վաշինգտոնում լոբբինգ է անում հոր անունից։

Պաշտպանության թիմը նախկինում պնդել է, որ ապաստանի խնդրանքի նախագիծը չի ապացուցում փախուստի վտանգը՝ նշելով, որ այն հնացած է, և ընդգծելով, որ Բոլսոնարուն հետևել է դատարանի հրահանգներին։

Բոլսոնարուի փաստաբանները անմիջապես չեն արձագանքել երեքշաբթի օրվա որոշման վերաբերյալ մեկնաբանությունների հարցումներին։

Մորայսը ոստիկանությանը հրահանգել է չխանգարել Բոլսոնարուի ամենօրյա գործունեությանը կամ անհարմարություն չպատճառել նրա հարևաններին, բայց ընդգծել է զգոնության անհրաժեշտությունը։

Դատավարությունը նշանավորում է նախկին նախագահի համար ամենակարևոր իրավական փորձություններից մեկը, որը բախվել է աճող քննադատության՝ պաշտոնից հեռանալուց հետո, ներառյալ կոռուպցիայի, ընտրություններին միջամտության և 2023 թվականի հունվարին Բրազիլիայում տեղի ունեցած անկարգությունների հետ կապված հետաքննությունները։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
