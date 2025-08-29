Իսրայելի կողմից Գազա քաղաքը գրավելու ծրագրերը բախվում են աճող մարտահրավերների, քանի որ ավելի շատ պահեստազորային զինվորներ հրաժարվում են ներկայանալ ծառայության՝ վկայակոչելով գրեթե երկու տարվա պատերազմից հետո հյուծվածությունն ու հիասթափությունը, հաղորդում է «The New York Times»-ը։
Օգոստոսի 8-ին Իսրայելի ռազմական կաբինետը հաստատեց Գազա քաղաքը գրավելու ծրագիրը, որը ենթադրում է մոտ մեկ միլիոն պաղեստինցիների հարավային ուղղությամբ տեղափոխում, քաղաքի շրջապատում և այնտեղ մուտք գործել շարունակական հարձակումներից հետո։
Զինվորականները նպատակ ունեն մոբիլիզացնել լրացուցիչ 60,000 պահեստազորային և երկարաձգել ծառայությունը ևս 20,000-ի համար։
Սակայն պաշտոնյաները անորոշ են, թե իրականում քանիսը կծառայեն, քանի որ ներկայությունը կայուն կերպով նվազել է։
Մոտ մեկ տասնյակ սպաներ և զինվորներ նկարագրել են սպառված ստորաբաժանումներ, որոնցից առնվազն երկուսը հայտնել են, որ գործընկերների 40-50 տոկոսը չի ներկայացել։
Մի զինվոր ասել է, որ իր 100 հոգանոց վաշտը կրճատվել է մինչև 60, մինչդեռ մեկ այլ զինվոր հայտնել է, որ իր թիմի միայն կեսն է արձագանքել վերջին զորակոչերին։
Թերթը նշում է, որ Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր գեներալ-լեյտենանտ Էյալ Զամիրը, ըստ որոշ տեղեկությունների, դեմ է արտահայտվել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի՝ կոտորածը ընդլայնելու որոշմանը, մասամբ՝ պահեստազորայինների պատրաստվածության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Սկզբում պահեստազորայինների մասնակցությունը գերազանցել է 100 տոկոսը, քանի որ կամավորները շտապել են միանալ։
Սակայն երկարատև կոտորածը լարվածություն է ստեղծել ընտանիքների, կարիերայի և հոգեկան առողջության համար։
Որոշ պահեստազորայիններ սկսել են հրաժարվել ծառայությունից գաղափարախոսական պատճառներով՝ ասելով, որ պատերազմը կորցրել է իր ուղղությունը կամ «այլևս արդար չէ»։
Պահեստազորի կապիտան Ռոն Ֆեյները 25-օրյա ազատազրկման է դատապարտվել տեղակայումից հրաժարվելու համար՝ ասելով, որ կառավարությունը երկարաձգում է հակամարտությունը, «նույնիսկ եթե դա նշանակում է պատանդներին թողնել»։
Դժգոհությունը նաև աճել է ծայրահեղ ուղղափառ ուսանողներին զորակոչից ազատելու վերաբերյալ, ինչը պահեստազորայիններին զգացնել է տվել, որ իրենք անարդար բեռ են կրում։