Իսրայելցի ուժասպառ պահեստազորայինները հրաժարվել են ծառայությունից
Մասնակցության անկումը սպառնում է Նեթանյահուի ռազմական ծրագրերին, քանի որ զինվորները վկայակոչում են հյուծվածությունը, անձնական լարվածությունը և հիասթափությունը։
Իսրայելի կողմից Գազա քաղաքը գրավելու ծրագրերը բախվում են աճող մարտահրավերների, քանի որ ավելի շատ պահեստազորային զինվորներ հրաժարվում են ներկայանալ ծառայության՝ վկայակոչելով գրեթե երկու տարվա պատերազմից հետո հյուծվածությունն ու հիասթափությունը, հաղորդում է «The New York Times»-ը։

Օգոստոսի 8-ին Իսրայելի ռազմական կաբինետը հաստատեց Գազա քաղաքը գրավելու ծրագիրը, որը ենթադրում է մոտ մեկ միլիոն պաղեստինցիների հարավային ուղղությամբ տեղափոխում, քաղաքի շրջապատում և այնտեղ մուտք գործել շարունակական հարձակումներից հետո։

Զինվորականները նպատակ ունեն մոբիլիզացնել լրացուցիչ 60,000 պահեստազորային և երկարաձգել ծառայությունը ևս 20,000-ի համար։

Սակայն պաշտոնյաները անորոշ են, թե իրականում քանիսը կծառայեն, քանի որ ներկայությունը կայուն կերպով նվազել է։

Մոտ մեկ տասնյակ սպաներ և զինվորներ նկարագրել են սպառված ստորաբաժանումներ, որոնցից առնվազն երկուսը հայտնել են, որ գործընկերների 40-50 տոկոսը չի ներկայացել։

Մի զինվոր ասել է, որ իր 100 հոգանոց վաշտը կրճատվել է մինչև 60, մինչդեռ մեկ այլ զինվոր հայտնել է, որ իր թիմի միայն կեսն է արձագանքել վերջին զորակոչերին։

Թերթը նշում է, որ Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր գեներալ-լեյտենանտ Էյալ Զամիրը, ըստ որոշ տեղեկությունների, դեմ է արտահայտվել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի՝ կոտորածը ընդլայնելու որոշմանը, մասամբ՝ պահեստազորայինների պատրաստվածության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։

Սկզբում պահեստազորայինների մասնակցությունը գերազանցել է 100 տոկոսը, քանի որ կամավորները շտապել են միանալ։

Սակայն երկարատև կոտորածը լարվածություն է ստեղծել ընտանիքների, կարիերայի և հոգեկան առողջության համար։

Որոշ պահեստազորայիններ սկսել են հրաժարվել ծառայությունից գաղափարախոսական պատճառներով՝ ասելով, որ պատերազմը կորցրել է իր ուղղությունը կամ «այլևս արդար չէ»։

Պահեստազորի կապիտան Ռոն Ֆեյները 25-օրյա ազատազրկման է դատապարտվել տեղակայումից հրաժարվելու համար՝ ասելով, որ կառավարությունը երկարաձգում է հակամարտությունը, «նույնիսկ եթե դա նշանակում է պատանդներին թողնել»։

Դժգոհությունը նաև աճել է ծայրահեղ ուղղափառ ուսանողներին զորակոչից ազատելու վերաբերյալ, ինչը պահեստազորայիններին զգացնել է տվել, որ իրենք անարդար բեռ են կրում։

