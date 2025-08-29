ԱՇԽԱՐՀ
Թրամփի վարչակազմը նշանակում է ՌՖԿ Ջր. փոխնախագահին որպես ԱՄՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի ժամանակավոր տնօրեն
Կարոլին Լիվիթը, Սպիտակ Տան խոսնակը, ասել է, որ նախկին CDC տնօրեն Սյուզան Մոնարեսը չէր համաձայնվում Թրամփի առողջապահական օրակարգի հետ, և որ նա ամբողջ իրավունքն ուներ նրան ազատելու:
Լևիտը կարևորեց նախագահի լիազորությունները անձնակազմի վերաբերյալ որոշումների մեջ, ավելացնելով, որ Թրամփը կարող է «ազատել այն մարդկանց, ովքեր չեն համապատասխանում իր առաքելությանը»: / AP
Ջիմ Օ'Նիլը, ով Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի՝ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների նախարարի տեղակալն է, ընտրվել է որպես ԱՄՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների (CDC) ժամանակավոր տնօրեն, հաստատեց Սպիտակ տունը։

Օ'Նիլի նշանակումը տեղի ունեցավ հինգշաբթի օրը՝ CDC-ի տնօրեն Սյուզան Մոնարեզի պաշտոնանկությունից հետո, ով հեռացվեց իր պաշտոնից Սենատի հաստատումից պակաս քան մեկ ամիս անց։

Սպիտակ տան խոսնակ Կարոլին Լևիթը նշեց, որ Մոնարեզը համահունչ չէր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի առողջապահական ծրագրերին։

«Նա համահունչ չէր նախագահի առաքելությանը՝ Ամերիկային կրկին առողջ դարձնելու ուղղությամբ, և նախարարն առաջարկեց նրան հրաժարական տալ։ Նա սկզբում համաձայնեց, բայց հետո հրաժարվեց։ Այդ պատճառով նախագահը նրան հեռացրեց, ինչը նրա իրավունքն է»,- ասաց Լևիթը լրագրողներին։

Լևիթը ընդգծեց նախագահի իրավասությունը կադրային որոշումների հարցում՝ հավելելով. «Նախագահն ունի այն իրավունքը, որ հեռացնի նրանց, ովքեր համահունչ չեն իր առաքելությանը»։

Օ'Նիլը երդվեց հունիսի 9-ին՝ որպես ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների նախարարության (HHS) տեղակալ, վերահսկելով այնպիսի գործակալություններ, ինչպիսիք են Ազգային առողջապահական ինստիտուտները, Սննդի և դեղերի վարչությունը (FDA), CDC-ն, Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնները և Երեխաների և ընտանիքների վարչությունը։

Նա նախկինում աշխատել է HHS-ում 2002-ից 2008 թվականներին։ 2007-ից 2008 թվականներին նա զբաղեցրել է գլխավոր տեղակալի պաշտոնը՝ ղեկավարելով FDA-ի բարեփոխումները, որոնք վերափոխեցին սննդի անվտանգության կանոնակարգերը և իրականացրեցին FDA-ի փոփոխությունների ակտը՝ դեղերի և բժշկական սարքերի անվտանգության բարելավման նպատակով։

Օ'Նիլը ավարտել է Յեյլի համալսարանը և Չիկագոյի համալսարանը և ունի երեք երեխա։

Մոնարեզը, ով մանրէաբան է և ունի դոկտորական աստիճան, հաստատվել էր Սենատի կողմից հուլիսի 29-ին և երդվել էր Քենեդիի կողմից հուլիսի 31-ին։ Նրա կարճատև ղեկավարությունը տեղի ունեցավ CDC-ում տեղի ունեցող լուրջ փոփոխությունների ընթացքում, ներառյալ քաղաքականության փոփոխություններն ու անձնակազմի կրճատումները Քենեդիի վերահսկողության ներքո։

Մոնարեզի պաշտոնանկությունը հանգեցրեց լրացուցիչ հեռացումների CDC-ի ղեկավարության կազմում։ Մի քանի բարձր պաշտոնյաներ հրաժարական տվեցին նրա հեռացումից հետո՝ նշելով մտահոգություններ գործակալության ուղղության վերաբերյալ Քենեդիի վերահսկողության ներքո և անհամաձայնություններ վարչակազմի հանրային առողջապահական մոտեցման հետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
