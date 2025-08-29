Պակիստանի իշխանությունները այս շաբաթ Փանջաբ նահանգում տարհանել են ավելի քան մեկ միլիոն մարդու իրենց տներից, քանի որ գրեթե 40 տարվա ընթացքում ամենաուժեղ ջրհեղեղը ջրի տակ է առել հարյուրավոր գյուղեր և կենսականորեն կարևոր հացահատիկային մշակաբույսեր։
Հարևան Հնդկաստանի կողմից ուժեղ մուսսոնային անձրևների և ամբարտակներից ավելորդ ջրի արտանետման պատճառով ափերից դուրս են եկել արևելյան նահանգ հոսող երեք գետերը։ Իշխանությունները ստիպված են եղել որոշ շրջաններում բացել գետերի ափերը, ինչի հետևանքով ջրի տակ են անցել ավելի քան 1400 գյուղ, հինգշաբթի օրը հայտնել է Փանջաբի աղետների կառավարման վարչությունը։
Չենաբ գետը դուրս է եկել ափերից՝ ստիպելով Քադիրաբադի բնակիչներին անցնել կրծքավանդակը հասնող ջրերի միջով։ Պաշտոնյաները հայտնել են, որ Հնդկաստանի կողմից Ռավի, Սուտլեջ և Չենաբ գետեր ջրի բացթողումը սրել է ջրհեղեղները։
Վարչապետ Շահբազ Շարիֆը դաշնային նախարարների և Փանջաբի գլխավոր նախարար Մարիամ Նավազի հետ միասին այցելեց տուժած տարածքներ և ընդգծեց, որ կրկնվող խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ են նոր ջրամբարներ։
«Ցավոք, Պակիստանը կլիմայի փոփոխությունից ամենաշատը տուժած 10 երկրներից մեկն է։ Դրա ազդեցությունը առաջիկա տարիներին ավելի կմեծանա, ուստի անհրաժեշտ են անհապաղ գործողություններ իրավիճակը վերահսկելու համար», - ասել է Շարիֆը՝ ելույթ ունենալով պաշտոնական հավաքի ժամանակ։
Այս շաբաթ առնվազն 12 մարդ է մահացել Փանջաբում, որը Պակիստանի բնակչության կեսի հայրենիքն է և հիմնական մշակաբույսերի՝ ցորենի, բրնձի և բամբակի, կենտրոն։ Հունիսի վերջից ի վեր ամբողջ երկրում տեղի ունեցած ջրհեղեղների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 800 մարդ։
Չենաբ գետի ջրերը սպառնում էին ճեղքել Քադիրաբադում գտնվող 1000 մետրանոց ամբարտակը հինգշաբթի առավոտյան: Իշխանությունները դիտավորյալ պայթեցրել են գետի ափի մի հատվածը՝ ջուրը մոտակա հողերի վրա ուղղորդելու և ամբարտակի փլուզումը և երկու քաղաքների ջրհեղեղը կանխելու համար:
«Մենք վերացրել ենք սպառնալիքը», - ասել է նահանգի աղետների կառավարման ծառայության խոսնակը: Հինգշաբթի կեսօրին ամբարտակի ջրի հոսքը գիշերվա ընթացքում գրեթե մեկ միլիոն խորանարդ ոտնաչափից նվազել էր մինչև 755,000՝ մոտենալով դրա 800,000 խորանարդ ոտնաչափ տարողությանը:
Իշխանությունները ուժեղ ջրհեղեղները բացատրեցին եղանակի փոփոխություններով։ 2022 թվականին աննախադեպ մուսսոնային անձրևները խլեցին առնվազն 1000 մարդու կյանք և ոչնչացրին բերքը, ճանապարհներն ու կամուրջները։
Պակիստանի ազգային աղետների կառավարման գործակալության ղեկավար Ինամ Հայդեր Մալիկը նշել է, որ այս տարվա ջրհեղեղները պայմանավորված էին արևելքից, հարավից և արևմուտքից եղանակային համակարգերի միաձուլմամբ: Քաղաքաշինության նախարար Ահսան Իքբալը կլիմայական ճգնաժամն անվանել է «նոր նորմալ»: Այնուամենայնիվ, նա հավելել է, որ «այն անկառավարելի չէ»: