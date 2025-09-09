Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն պարծենալ է, որ իր ուժերը երկու օրվա ընթացքում քանդել են 50 բնակելի շենք Գազա քաղաքում և խոստացել է ավելի շատ քանդումներ իրականացնել՝ որպես շրջափակված քաղաքի ամենամեծ քաղաքային կենտրոնը գրավելու ծրագրերի մաս:
«Վերջին երկու օրվա ընթացքում 50 աշտարակ է փլուզվել։ Օդուժը դրանք ոչնչացրել է», - ասել է Նեթանյահուն տեսաուղերձում։
«Սա միայն նախաբան է, նախապատրաստություն հիմնական ինտենսիվ գործողությանը՝ մեր ուժերի ցամաքային մանևրին, որոնք այժմ կազմակերպվում և կենտրոնանում են Գազայի քաղաքում»։
Նա զգուշացրել է բնակիչներին լքել տարածքը՝ ասելով. «Սա միայն նախաբան է հիմնական հզոր գործողությանը, ուստի ես ասում եմ Գազայի բնակիչներին՝ զգուշացված եք, հեռացեք այնտեղից»։
Պաղեստինյան «Համաս» խմբավորումը դատապարտել է այս հայտարարությունները՝ դրանք անվանելով «սադիզմի և հանցագործության ամենադաժան ձևերից մեկը», որը բացահայտ իրականացվում է միջազգային հանրության աչքի առաջ։
Ուրբաթ օրը Իսրայելի ուժերը սկսել են թիրախավորել Գազայի քաղաքում բազմահարկ շենքերը, որտեղ ապաստան էին գտել հարյուրավոր տեղահանված քաղաքացիական անձինք՝ ուժեղացնելով ռմբակոծությունները՝ քաղաքի մաքրման և գրավման ռազմավարության շրջանակներում։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը սպանել է ավելի քան 64,500 պաղեստինցիների, ըստ Գազայի առողջապահական մարմինների։
Ցեղասպանությունը ավերել է շրջանը՝ տեղահանելով գրեթե ամբողջ բնակչությանը և հասցնելով նրանց սովի եզրին։
Միջազգային իրավական մարմինները քայլեր են ձեռնարկել իսրայելական առաջնորդների դեմ։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքներով։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է ենթարկվում Միջազգային դատարանում՝ Գազայում իր վարքագծի համար։
Չնայած համաշխարհային քննադատությանը՝ Նեթանյահուն խոստացել է ընդլայնել արշավը։
«Սա միայն սկիզբն է», - ասել է նա։