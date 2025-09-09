ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Նեթանյահուն պարծեցել է Իսրայելի կողմից 2 օրում Գազայի 50 բարձրահարկ շենքերի ռմբակոծությամբ
Իսրայելի վարչապետը նշել է, որ ավերածությունները Գազա քաղաքում խոշոր ցամաքային հարձակման «նախորդն» են։ Համասը դատապարտել է հայտարարությունները՝ դրանք որակելով որպես «հանցավոր սադիզմ»։
Նեթանյահուն պարծեցել է Իսրայելի կողմից 2 օրում Գազայի 50 բարձրահարկ շենքերի ռմբակոծությամբ
Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ քանդումները Ղազայի քաղաքում լայնամասշտաբ ցամաքային գործողության «մուտք է», իսկ Ḥամասը դատապարտել է այդ խոսքերը որպես «հանցավոր սադիզմ»: / AP
9 سبتمبر 2025

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն պարծենալ է, որ իր ուժերը երկու օրվա ընթացքում քանդել են 50 բնակելի շենք Գազա քաղաքում և խոստացել է ավելի շատ քանդումներ իրականացնել՝ որպես շրջափակված քաղաքի ամենամեծ քաղաքային կենտրոնը գրավելու ծրագրերի մաս:

«Վերջին երկու օրվա ընթացքում 50 աշտարակ է փլուզվել։ Օդուժը դրանք ոչնչացրել է», - ասել է Նեթանյահուն տեսաուղերձում։

«Սա միայն նախաբան է, նախապատրաստություն հիմնական ինտենսիվ գործողությանը՝ մեր ուժերի ցամաքային մանևրին, որոնք այժմ կազմակերպվում և կենտրոնանում են Գազայի քաղաքում»։

Նա զգուշացրել է բնակիչներին լքել տարածքը՝ ասելով. «Սա միայն նախաբան է հիմնական հզոր գործողությանը, ուստի ես ասում եմ Գազայի բնակիչներին՝ զգուշացված եք, հեռացեք այնտեղից»։

Պաղեստինյան «Համաս» խմբավորումը դատապարտել է այս հայտարարությունները՝ դրանք անվանելով «սադիզմի և հանցագործության ամենադաժան ձևերից մեկը», որը բացահայտ իրականացվում է միջազգային հանրության աչքի առաջ։

Ուրբաթ օրը Իսրայելի ուժերը սկսել են թիրախավորել Գազայի քաղաքում բազմահարկ շենքերը, որտեղ ապաստան էին գտել հարյուրավոր տեղահանված քաղաքացիական անձինք՝ ուժեղացնելով ռմբակոծությունները՝ քաղաքի մաքրման և գրավման ռազմավարության շրջանակներում։

Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում

Առաջարկ

2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը սպանել է ավելի քան 64,500 պաղեստինցիների, ըստ Գազայի առողջապահական մարմինների։

Ցեղասպանությունը ավերել է շրջանը՝ տեղահանելով գրեթե ամբողջ բնակչությանը և հասցնելով նրանց սովի եզրին։

Միջազգային իրավական մարմինները քայլեր են ձեռնարկել իսրայելական առաջնորդների դեմ։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ է տվել Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքներով։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործի է ենթարկվում Միջազգային դատարանում՝ Գազայում իր վարքագծի համար։

Չնայած համաշխարհային քննադատությանը՝ Նեթանյահուն խոստացել է ընդլայնել արշավը։

«Սա միայն սկիզբն է», - ասել է նա։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT World
