ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
2-րդ րոպե ընթերցելու
«Գլոբալ Սումուդ նավատորմը» հայտնել է, որ երկրորդ անգամ անօդաչու թռչող սարքի հարձակման է ենթարկվել
«Եվս մեկ նավ է խոցվել ենթադրաբար անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։ Վիրավորներ չկան։ Շուտով կհրապարակվեն թարմացումներ», - հայտնել է նավատորմը։
«Գլոբալ Սումուդ նավատորմը» հայտնել է, որ երկրորդ անգամ անօդաչու թռչող սարքի հարձակման է ենթարկվել
Նախաձեռնությունը միտված է Իսրայելի արգելափակումը մարտահրավերելու և гуманитарական օգնություն հասցնելու անկլավ։ / AP
10. September 2025

«Գլոբալ Սումուդ» նավատորմը հայտնել է Թունիսից շրջափակված Գազա մեկնելու պատրաստվող օգնության շարասյան վրա կատարված ևս մեկ կասկածելի անօդաչու թռչող սարքի հարձակման մասին։

«Մեկ այլ նավ հարվածվել է կասկածելի անօդաչու հարձակման հետևանքով։ Վնասվածքներ չկան։ Շուտով կտրամադրենք նոր տեղեկություններ»,- երեքշաբթի օրը նավատորմը հայտարարեց Instagram-ում։

Ակտիվիստ Լեյլա Հեգազին նկարագրեց «Ալմա» նավի վրա հարձակումը իր հերթափոխի ժամանակ։

«Սա երկրորդ անօդաչու հարվածն է նավերից մեկի վրա։

Հուսով ենք, որ սա գիշերային սովորություն չի դառնա, քանի որ նրանք շատ խաղեր են խաղում»,- ասաց Հեգազին։

Մեկ այլ ակտիվիստ ականատես եղավ հարձակմանը՝ նշելով, որ տեսել է անօդաչուն «բառացիորեն հենց վերևում, մոտ 20 ոտնաչափ հեռավորության վրա», նախքան այն հրդեհ առաջացնելը։

«Մենք ազդանշան տվեցինք։ Մենք գոռացինք։ Մենք պատրաստեցինք խողովակները, և հրդեհը մարեցինք երկու րոպեի ընթացքում»,- ասաց նա։

Ուղիղ հեռարձակման ժամանակ մեկ այլ ակտիվիստ նշեց, որ նախնական զննումից հետո նավի վրա լուրջ կառուցվածքային վնասներ չեն հայտնաբերվել, և բոլորն անվտանգ են։

«Երկու գիշեր անընդմեջ։ Սա պատահականություն չէ։ Սա պատահար չէ։ Սա սպառնալիք է առաքելությանը, և մենք դա շատ լուրջ ենք ընդունում»,- ասաց նա։

«Վախեցնելու միջոց»

Ակտիվիստը նշեց, որ սա «հստակ վախեցնելու միջոց է», որպեսզի «մարդկանց վախեցնեն վաղը իրենց նավերը բարձրանալուց»։

Առաջարկ

«Մենք չենք վախենա»,- հավելեց նա։

Նավատորմը նախկինում երեքշաբթի օրը հայտնել էր, որ իր հիմնական նավը՝ «Ընտանեկան նավը», հարվածվել է կասկածելի անօդաչու հարձակման հետևանքով Թունիսի ափերի մոտ։

«Գլոբալ Սումուդ» նավատորմը, որը կոչվել է արաբերեն «հաստատակամություն» բառով, բաղկացած է ավելի քան 50 նավերից, որոնցում գտնվում են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ բժիշկներ, լրագրողներ և ակտիվիստներ։

Մոտ 150 ակտիվիստներ, այդ թվում՝ թունիսցիներ, թուրքեր և այլոք Եվրոպայից, Աֆրիկայից և Ասիայից, մասնակցում են նախաձեռնությանը։

Նավատորմը օգոստոսի վերջին դուրս է եկել Բարսելոնայից՝ մեկ այլ խմբի հետ միասին, որը շարժվել է Իտալիայի Ջենովայից, և նախատեսվում է, որ այն Թունիսից դուրս կգա չորեքշաբթի օրը՝ դեպի Գազա։

Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մարտահրավեր նետել Իսրայելի շրջափակմանը և մարդասիրական օգնություն հասցնել շրջափակված տարածքին։

ՄԱԿ-ի աջակցությամբ գործող Ինտեգրված Սննդի Անվտանգության Փուլային Դասակարգումը (IPC) օգոստոսի 22-ին հայտնել էր, որ հյուսիսային Գազայում սով է սկսվել և զգուշացրել, որ այն կարող է տարածվել, քանի որ Իսրայելի շրջափակումը շարունակվում է։

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է մոտ 65,000 պաղեստինցիների, հիմնականում՝ կանանց և երեխաների։

Այն մեծ մասամբ ավերել է շրջանը՝ տեղահանելով գրեթե ամբողջ բնակչությանը։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային Քրեական Դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us