«Գլոբալ Սումուդ» նավատորմը հայտնել է Թունիսից շրջափակված Գազա մեկնելու պատրաստվող օգնության շարասյան վրա կատարված ևս մեկ կասկածելի անօդաչու թռչող սարքի հարձակման մասին։
«Մեկ այլ նավ հարվածվել է կասկածելի անօդաչու հարձակման հետևանքով։ Վնասվածքներ չկան։ Շուտով կտրամադրենք նոր տեղեկություններ»,- երեքշաբթի օրը նավատորմը հայտարարեց Instagram-ում։
Ակտիվիստ Լեյլա Հեգազին նկարագրեց «Ալմա» նավի վրա հարձակումը իր հերթափոխի ժամանակ։
«Սա երկրորդ անօդաչու հարվածն է նավերից մեկի վրա։
Հուսով ենք, որ սա գիշերային սովորություն չի դառնա, քանի որ նրանք շատ խաղեր են խաղում»,- ասաց Հեգազին։
Մեկ այլ ակտիվիստ ականատես եղավ հարձակմանը՝ նշելով, որ տեսել է անօդաչուն «բառացիորեն հենց վերևում, մոտ 20 ոտնաչափ հեռավորության վրա», նախքան այն հրդեհ առաջացնելը։
«Մենք ազդանշան տվեցինք։ Մենք գոռացինք։ Մենք պատրաստեցինք խողովակները, և հրդեհը մարեցինք երկու րոպեի ընթացքում»,- ասաց նա։
Ուղիղ հեռարձակման ժամանակ մեկ այլ ակտիվիստ նշեց, որ նախնական զննումից հետո նավի վրա լուրջ կառուցվածքային վնասներ չեն հայտնաբերվել, և բոլորն անվտանգ են։
«Երկու գիշեր անընդմեջ։ Սա պատահականություն չէ։ Սա պատահար չէ։ Սա սպառնալիք է առաքելությանը, և մենք դա շատ լուրջ ենք ընդունում»,- ասաց նա։
«Վախեցնելու միջոց»
Ակտիվիստը նշեց, որ սա «հստակ վախեցնելու միջոց է», որպեսզի «մարդկանց վախեցնեն վաղը իրենց նավերը բարձրանալուց»։
«Մենք չենք վախենա»,- հավելեց նա։
Նավատորմը նախկինում երեքշաբթի օրը հայտնել էր, որ իր հիմնական նավը՝ «Ընտանեկան նավը», հարվածվել է կասկածելի անօդաչու հարձակման հետևանքով Թունիսի ափերի մոտ։
«Գլոբալ Սումուդ» նավատորմը, որը կոչվել է արաբերեն «հաստատակամություն» բառով, բաղկացած է ավելի քան 50 նավերից, որոնցում գտնվում են տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ բժիշկներ, լրագրողներ և ակտիվիստներ։
Մոտ 150 ակտիվիստներ, այդ թվում՝ թունիսցիներ, թուրքեր և այլոք Եվրոպայից, Աֆրիկայից և Ասիայից, մասնակցում են նախաձեռնությանը։
Նավատորմը օգոստոսի վերջին դուրս է եկել Բարսելոնայից՝ մեկ այլ խմբի հետ միասին, որը շարժվել է Իտալիայի Ջենովայից, և նախատեսվում է, որ այն Թունիսից դուրս կգա չորեքշաբթի օրը՝ դեպի Գազա։
Նախաձեռնությունը նպատակ ունի մարտահրավեր նետել Իսրայելի շրջափակմանը և մարդասիրական օգնություն հասցնել շրջափակված տարածքին։
ՄԱԿ-ի աջակցությամբ գործող Ինտեգրված Սննդի Անվտանգության Փուլային Դասակարգումը (IPC) օգոստոսի 22-ին հայտնել էր, որ հյուսիսային Գազայում սով է սկսվել և զգուշացրել, որ այն կարող է տարածվել, քանի որ Իսրայելի շրջափակումը շարունակվում է։
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է մոտ 65,000 պաղեստինցիների, հիմնականում՝ կանանց և երեխաների։
Այն մեծ մասամբ ավերել է շրջանը՝ տեղահանելով գրեթե ամբողջ բնակչությանը։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային Քրեական Դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։