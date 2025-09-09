Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասը երկուշաբթի հայտարարեց, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնելու համար՝ Իսրայելի Գազայի պատերազմի ավարտից մեկ տարվա ընթացքում։
Նրա խոսքերը հնչեցին Լոնդոնում՝ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար Յվեթ Քուփերի հետ հանդիպման ժամանակ, որի ընթացքում քննարկվեցին «օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում վերջին զարգացումները և Պաղեստինի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները», ըստ պաշտոնական պաղեստինյան լրատվական գործակալության՝ Wafa։
Աբբասը վերահաստատեց ներկայիս պաղեստինյան առաջնահերթությունները՝ «անմիջական և մշտական հրադադար, Գազա հումանիտար օգնության լիարժեք հասանելիության ապահովում, պատանդների և բանտարկյալների ազատ արձակում, օկուպացիոն ուժերի դուրսբերում և վաղ վերականգնման ու վերակառուցման գործընթացի մեկնարկ»։
Նա գովաբանեց «Մեծ Բրիտանիայի պատմական որոշումը՝ հայտարարել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու մտադրության մասին՝ այս ամսվա վերջին Նյու Յորքում կայանալիք միջազգային խաղաղության համաժողովից առաջ», նշելով, որ դա «պատմական անարդարության ուղղման քայլ է և խաղաղության հասնելու նոր հորիզոն բացելու հնարավորություն»։
Մի շարք այլ արևմտյան երկրներ, այդ թվում՝ Բելգիան, Ֆրանսիան, Ավստրալիան և Կանադան, նույնպես պատրաստվում են այս ամսվա ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նիստերի ընթացքում ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։
Աբբասը նշեց, որ «ցանկացած կողմ կամ թեկնածու, որը ցանկանում է մասնակցել ընտրություններին, պետք է հավատարիմ լինի Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության (ՊԱԿ) քաղաքական ծրագրին և միջազգային պարտավորություններին, ինչպես նաև մեկ իշխանության, մեկ օրենքի և մեկ օրինական անվտանգության ուժի սկզբունքին»։
Պաղեստինի քաղաքական վերափոխումը
2021 թվականի սկզբին Աբբասը հրամանագիր ստորագրեց օրենսդրական, նախագահական և Պաղեստինի ազգային խորհրդի ընտրություններ անցկացնելու մասին, սակայն դրանք մինչ օրս չեն կայացել։
Հուլիսին Աբբասը որոշեց մինչև 2025 թվականի ավարտը անցկացնել Պաղեստինի ազգային խորհրդի ընտրություններ, ինչը կլինի առաջինը 1964 թվականին Երուսաղեմում կայացած հիմնադիր նիստից հետո։ ՊԱԿ-ի հիմնական օրենքը սահմանում է, որ Ազգային խորհուրդը կազմակերպության գերագույն մարմինն է, որը պատասխանատու է նրա քաղաքականությունների, ծրագրերի և պլանների մշակման համար։
Աբբասը նաև քննարկեց Գազայում «անմիջական և մշտական» հրադադարի հասնելու ջանքերը և պաղեստինյան հարցի վերջին զարգացումները Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիեր Սթարմերի հետ։
Հանդիպումը տեղի ունեցավ Լոնդոնում, որտեղ Աբբասը ժամանել էր կիրակի՝ երեքօրյա պետական այցով, ըստ Wafa գործակալության։
Երկու առաջնորդները քննարկեցին օկուպացված պաղեստինյան տարածքներում վերջին զարգացումները, ինչպես նաև Պաղեստինի և Մեծ Բրիտանիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները։
Պաղեստինի առաջնորդը ընդգծեց «միջազգային իրավունքի բոլոր իսրայելական խախտումները, բնակավայրերի ընդլայնումը, բնակիչների բռնությունները և Արևմտյան ափում բռնակցման քաղաքականությունը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև մոտ 3 միլիարդ դոլարի չափով պահված պաղեստինյան հարկային եկամուտների վերադարձի ապահովումը և իսլամական ու քրիստոնեական սրբավայրերի վրա հարձակումների դադարեցումը»։
Նա իր «խորին երախտագիտությունը հայտնեց վարչապետ Սթարմերին և նրա կողմից խաղաղության համար գործադրվող նշանակալի ջանքերին», շնորհակալություն հայտնելով «Մեծ Բրիտանիայի կառավարության շարունակական դիրքորոշումների համար՝ հանուն կայուն հրադադարի, Գազա հումանիտար օգնության մատակարարման, բնակավայրերի ընդլայնման, բնակիչների բռնությունների և բռնակցման մերժման, ինչպես նաև երկու պետությունների լուծման իրականացման ուղղությամբ լուրջ աշխատանքի»։
Աբբասը վերահաստատեց, որ «Գազան Պաղեստինի պետության անբաժանելի մասն է, որը կստանձնի այնտեղ լիարժեք պատասխանատվություն՝ արաբական և միջազգային աջակցությամբ, իսկ վարչական կոմիտեն կսկսի իր պարտականությունները անմիջապես պատերազմի ավարտից հետո»։