Պաղեստինցիները Գազայի կենտրոնական ափամերձ ճանապարհից փախել են տրակտորներով, մեքենաներով և գերբեռնված բեռնատարներով, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը ուժեղացրել է իր հարձակումները Գազայի գլխավոր քաղաքի վրա։
Գազայի քաղաքի վրա հարձակման հետևանքով փախստականները թողնում էին իրենց հետևում ավերածության տեսարաններ, որտեղ իսրայելական հարվածներից հետո ծուխը ծածկում էր արդեն ավերված շենքերը։
ՄԱԿ-ի գնահատմամբ՝ Գազայի քաղաքում և շրջակայքում ապրում է մոտ մեկ միլիոն մարդ՝ պաղեստինյան տարածքի խոշորագույն քաղաքային կենտրոնում, որը իսրայելական բանակը պատրաստվում է գրավել։
Երեքշաբթի օրը բանակը բոլոր բնակիչներին կոչ արեց անհապաղ լքել տարածքը և շարժվել հարավ՝ հայտարարելով, որ քաղաքում կգործի «մեծ ուժով»։
«Մենք ստիպված էինք տեղափոխվել Գազայի հարավային հատված՝ ուժեղացված հրետակոծության պայմաններում», - ասաց Սաեբ ալ-Մոբայեդը, ով Գազայի քաղաքից փախչում էր ափամերձ ճանապարհով։
«Շատ շենքեր ավերվել են», - ասաց նա AFP լրատվական գործակալությանը։ «Նույնիսկ այն մզկիթները, որոնք ապաստան էին տալիս տեղահանվածներին, թիրախավորվել են, ստիպելով մեզ հեռանալ»։
Իսրայելը միջազգային աճող ճնշման տակ է՝ դադարեցնելու Գազայում իր հարձակումը, որտեղ բնակչության մեծ մասը տեղահանվել է առնվազն մեկ անգամ՝ վերջին երկու տարվա պատերազմի ընթացքում։
Վերջին տեղահանվածներից ոմանք տեղափոխվում էին բեռնատարներով և տրակտորներով քարշ տրվող սայլերով, որոնք ծանրաբեռնված էին մարդկանցով և կենցաղային իրերով, իսկ մյուսները ստիպված էին ձեռքով հրել ծանր սայլեր։
Ահմեդ Շամլախը, ով նույնպես տեղահանվել էր Գազայի քաղաքից, կոչ արեց դադարեցնել պատերազմը և բացել անցումները դեպի պաղեստինյան տարածք։
«Թողեք, որ կյանքը վերադառնա իր բնականոն հունին, ինչպես նախկինում էր՝ բավական է», - ասաց նա։
Իսրայելի բանակը պաղեստինցիներին կոչ է անում շարժվել դեպի «հումանիտար գոտի»՝ Ալ-Մավասիի հարավային ափամերձ տարածքում, որտեղ, ըստ նրանց, կտրամադրվի օգնություն, բժշկական խնամք և հումանիտար ենթակառուցվածքներ։
Իսրայելը պատերազմի սկզբում այս տարածքը հայտարարեց անվտանգ գոտի, սակայն այդ ժամանակից ի վեր բազմիցս հարվածներ է հասցրել այնտեղ՝ հայտարարելով, որ թիրախավորում է «Համասին»։
Պաղեստինցիները նշում են, որ հարավ տեղափոխվելը չափազանց թանկ է, և որ նշանակված գոտիներում այլևս տեղ չկա վրաններ տեղադրելու համար։
Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության խոսնակ Մահմուդ Բասալը երեքշաբթի օրը AFP գործակալությանը հայտնեց, որ նույնիսկ տարածքի կենտրոնական և հարավային հատվածներում «կյանքի համար անհրաժեշտ հիմնական պայմաններ չկան՝ ոչ ապաստան, ոչ վրանների տեղ, ոչ սնունդ, ոչ էլ խմելու ջուր»։
Գազայում լրատվամիջոցների սահմանափակումները և շատ տարածքներ հասանելիության դժվարությունները AFP գործակալությանը թույլ չեն տալիս անկախորեն հաստատել քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության կամ իսրայելական բանակի տրամադրած մանրամասները։
«Սպանություններ ամենուր»
Երեքշաբթի օրը Գազայի քաղաքում իսրայելական բանակի թռուցիկները թափվեցին պաղեստինցիների վրա՝ հրահանգելով նրանց տարհանվել։
«Ես հարցնում եմ Իսրայելին՝ ուր պետք է գնանք», - ասաց 36-ամյա Խալեդ Խուվայտերը, ով արդեն փախել էր Գազայի քաղաքի Զեյթուն թաղամասից։
«Մարդիկ, ովքեր փախել են Գազայի քաղաքից դեպի Ալ-Մավասիի տարածք... տեղ չեն գտել մնալու համար՝ ոչ վրաններ, ոչ ջուր, ոչ սնունդ», - հավելեց նա։
«Հարվածներ և սպանություններ ամենուր են։ Մենք միայն Աստծուն ունենք, որովհետև աշխարհը դիտում է մեր կոտորածը և ոչինչ չի անում»։
30-ամյա Միրվաթ Աբու Մուամարը նշեց, որ արդեն մեկ անգամ փախել է իր ամուսնու և երեք երեխաների հետ, և այժմ նրանք չունեն կյանքի համար անհրաժեշտ հիմնական պարագաներ։
«Տարհանումը նվաստացուցիչ է», - ասաց նա։
«Մենք կսպասենք և կտեսնենք։ Երկու տարի շարունակ մենք խաղաղության կամ քնի մի պահ չենք ունեցել՝ միայն սպանություններ, ավերածություններ և հուսահատություն»։
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելի ռազմական հարձակումը սպանել է առնվազն 64,522 պաղեստինցիների, որոնց մեծ մասը քաղաքացիական անձինք են՝ համաձայն Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալների, որոնք ՄԱԿ-ը համարում է հուսալի։