Սիրիան կիրակի օրը վերաբացեց Սուրբ Աննա եկեղեցին Իդլիբի գյուղական ալ-Յակուբիա գյուղում 14 տարվա փակ լինելուց հետո։
Եկեղեցին, որը ծառայում է հույն ուղղափառ և հայ համայնքներին, վերաբացվեց արարողությամբ, որին մասնակցեցին Սիրիայի տարբեր նահանգներից ժամանած հյուրեր։
Տարածքում տեղի ունեցան հատուկ աղոթքներ և կրոնական ծեսեր, իսկ մասնակիցներին առաջարկվեցին ավանդական քաղցրավենիք։
«Anadolu»-ին տված հարցազրույցում արարողությանը մասնակցած Անի Հիկոն ասաց, որ 14 տարի անց եկեղեցու վերաբացումը «աննկարագրելի ուրախություն» է բերել։
Հալեպից ժամանած Ռանիա Հավամը մեծ ուրախություն հայտնեց 14 տարվա բացակայությունից հետո վերաբացման արարողությանը մասնակցելու համար։
Կատարվեցին աղոթքներ և կրոնական ծեսեր, և մասնակիցները կիսեցին վերաբացման հոգևոր ուրախությունը։
Բաշար ալ-Ասադի 2024 թվականի վերջին տապալումից ի վեր Սիրիայի նոր վարչակազմը հետապնդել է քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ՝ միաժամանակ խթանելով սոցիալական համախմբվածությունը և աշխատելով ընդլայնել համագործակցությունը տարածաշրջանային և միջազգային գործընկերների հետ։
Սիրիայի գրեթե 25 տարի ղեկավարած Ասադը դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ վերջ դնելով 1963 թվականից իշխանության գլուխ գտնվող Բաաս կուսակցության ռեժիմին։ Հունվարին ձևավորվեց նախագահ Ահմեդ ալ Շարաայի գլխավորությամբ նոր անցումային վարչակազմ։