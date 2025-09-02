Թուրքիան ողջունել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) կողմից Մինսկի խումբը լուծարելու որոշումը, որը ստեղծվել էր ավելի քան երեք տասնամյակ առաջ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ղարաբաղի տարածաշրջանի շուրջ հակամարտությունը միջնորդելու համար։
«Մենք ողջունում ենք ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի կողմից 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կայացված որոշումը՝ Մինսկի խմբի և դրա կից կառույցների լուծարման վերաբերյալ։ Այս պատմական որոշումը, որը հնարավոր դարձավ երկու երկրների համատեղ ջանքերի շնորհիվ, կազմում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի կարևորագույն փուլերից մեկը», - ասվում է Թուրքիայի ԱԳՆ երեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ։
Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին՝ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը խթանելու համար, և որպես համանախագահներ հանդես էին գալիս Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, սակայն այն չկարողացավ ապահովել կայուն կարգավորում։ Ադրբեջանը վաղուց էր կոչ անում խմբի լուծարմանը՝ այն դարձնելով նախապայման Հայաստանի հետ պաշտոնական խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար։
Խումբը լուծարելու որոշումը կայացվել է օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը կայացած գագաթնաժողովից հետո, որը կազմակերպել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որի ընթացքում բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետագայում երկու երկրների ԱԳ նախարարները համատեղ խնդրանք են ներկայացրել ԵԱՀԿ-ին՝ խումբը լուծարելու վերաբերյալ։
Թուրքիան հակամարտության մեջ մշտապես աջակցել է Ադրբեջանին և լուծարումը ներկայացրել է որպես Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելուն ուղղված քայլ։