Չինաստանն ու Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն են հաստատել ՇՀԿ գագաթնաժողովում
Չինաստանը և Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն սկսեցին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ժամանակ, որտեղ հանդիպեցին Սի Ցզինպինը և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Both countries vowed to deepen cooperation in all fields. / Reuters
September 1, 2025

Չինաստանը և Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն են հաստատել կիրակի օրը Չինաստանի հյուսիսային Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում նրանց առաջնորդների հանդիպման ժամանակ, հաղորդում է պետական ​​«CCTV» լրատվամիջոցը։

Չինաստանը և Հայաստանը պետք է վճռականորեն աջակցեն միմյանց և խորացնեն համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հաղորդում է «CCTV»-ն։

Փաշինյանը Տյանցզինում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, որը հյուրընկալում է Սին։

Հայաստանը Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» երթուղու երկրներից մեկն է, որը նպատակ ունի Արևելյան Ասիայից հասնել եվրոպական երկրներ։

Հայտարարությունը արվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում, որը ֆորում է, որը հավաքում է Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի առաջնորդներին։

Փաշինյանին Տյանցզինում ողջունելով՝ Սին ընդգծեց Չինաստանի աճող ազդեցությունը տարածաշրջանային դաշինքների ձևավորման գործում և նրա ավելի լայն հանձնառությունը գլոբալ հարավի համերաշխությանը։

