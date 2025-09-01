Չինաստանը և Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն են հաստատել կիրակի օրը Չինաստանի հյուսիսային Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում նրանց առաջնորդների հանդիպման ժամանակ, հաղորդում է պետական «CCTV» լրատվամիջոցը։
Չինաստանը և Հայաստանը պետք է վճռականորեն աջակցեն միմյանց և խորացնեն համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հաղորդում է «CCTV»-ն։
Փաշինյանը Տյանցզինում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, որը հյուրընկալում է Սին։
Հայաստանը Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» երթուղու երկրներից մեկն է, որը նպատակ ունի Արևելյան Ասիայից հասնել եվրոպական երկրներ։
Հայտարարությունը արվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում, որը ֆորում է, որը հավաքում է Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի առաջնորդներին։
Փաշինյանին Տյանցզինում ողջունելով՝ Սին ընդգծեց Չինաստանի աճող ազդեցությունը տարածաշրջանային դաշինքների ձևավորման գործում և նրա ավելի լայն հանձնառությունը գլոբալ հարավի համերաշխությանը։