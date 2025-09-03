«Հնդկաստանը ձգտում է «վրեժ լուծել» Ադրբեջանից միջազգային կազմակերպություններում՝ Բաքվի կողմից Պակիստանին ցուցաբերած աջակցության պատճառով», - ասաց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ալիևն այս հայտարարությունն արել է երկուշաբթի օրը Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի հետ Չինաստանի հյուսիսային Տյանցզին քաղաքում հանդիպման ժամանակ, որտեղ առաջնորդները հավաքվել էին մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովին, ըստ Ադրբեջանի նախագահության։
Շարիֆը Պակիստանի ժողովրդի և կառավարության անունից շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին՝ ապրիլ-մայիս ամիսներին Հնդկաստանի հետ ռազմական բախման ժամանակ Ադրբեջանի համերաշխության համար, որի ընթացքում Պակիստանը խոցել էր մի քանի հնդկական ինքնաթիռներ, այդ թվում՝ Rafale-ներ։
Նա նաև ընդգծել է եռակողմ՝ Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան ձևաչափի կարևորությունը՝ հիշելով Բաքու կատարած իր նախորդ այցելությունները։
Ալիևը շնորհավորել է Պակիստանին Հնդկաստանի նկատմամբ տարած հաղթանակի կապակցությամբ և ընդգծել, որ չնայած Նյու Դելիի միջազգային ֆորումներում ձեռնարկած գործողություններին, Ադրբեջանը Իսլամաբադի հետ իր կապերում առաջնահերթություն է տալիս «եղբայրությանը»։
Նա հավելել է, որ իր երկիրը քայլեր է ձեռնարկում եռակողմ հանդիպումների արդյունքները կյանքի կոչելու համար և ընդգծել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերը ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների առաջխաղացման գործում՝ նշելով նրա վերջերս Վաշինգտոն կատարած այցի կարևորությունը։
Ռազմավարական համաձայնեցում
Երկու առաջնորդները նաև քննարկել են ադրբեջանա-պակիստանյան միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնումը։
Շարիֆը շնորհավորել է Ալիևին Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացում առաջընթացի կապակցությամբ, որը, ըստ Ադրբեջանի առաջնորդի, կենսական նշանակություն ունի Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման համար։
Ալիևը բազմիցս ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Պակիստանի գործընկերությունը հիմնված է սերտ քաղաքական, մշակութային և ռազմավարական կապերի վրա։
Վերջին տարիներին Իսլամաբադը և Բաքուն ընդլայնել են համագործակցությունը պաշտպանության, առևտրի և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում։
Միևնույն ժամանակ, ըստ տեղեկությունների, Հնդկաստանը արագացրել է զենքի վաճառքը Հայաստանին, ինչը վերլուծաբանները համարում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև աճող ռազմավարական համաձայնեցմանը հակազդելու ավելի լայն ջանքերի մի մաս, հաղորդում է «South China Morning Post»-ը։
Նյու Դելիի և Երևանի միջև պաշտպանական կապերը կայուն զարգանում են 2020 թվականից ի վեր։
Հայաստան-Պակիստան հարաբերություններ
Կիրակի օրը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանը և Պակիստանը պաշտոնական հայտարարություն արեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։
Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չէր հաստատել Հայաստանի հետ՝ վերջինիս կողմից Ադրբեջանի տարածք հանդիսացող Ղարաբաղի օկուպացիայի պատճառով, որի հետ այն սերտ կապեր ունի։
Այնուամենայնիվ, Բաքուն և Երևանը այժմ մոտենում են տասնամյակներ շարունակվող վեճի լուծմանը։
Ղարաբաղի մեծ մասը ազատագրվել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որն ավարտվեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարով, որը հիմք հանդիսացավ հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների սահմանազատման շուրջ բանակցությունների համար։
2023 թվականի սեպտեմբերին անջատողական ուժերի կապիտուլյացիայից հետո Ադրբեջանը հաստատեց լիակատար ինքնիշխանություն տարածաշրջանի նկատմամբ։
Թուրքիայի ջանքերից հետո Բաքուն և Երևանը մարտին համաձայնության եկան խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Այս ամսվա սկզբին երկու նախկին խորհրդային պետությունների առաջնորդները Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ ստորագրեցին ԱՄՆ միջնորդությամբ կնքված համաձայնագիր, որը նպատակ ուներ դադարեցնել հակամարտությունը։