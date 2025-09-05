ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Ֆինլանդիան միացել է Իսրայելի և Պաղեստինի համար երկու պետությունների լուծմանը սատարող հռչակագրին
Հռչակագիրը տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը նվիրված հուլիսին ՄԱԿ-ում Սաուդյան Արաբիայի և Ֆրանսիայի կողմից կազմակերպված միջազգային համաժողովի արդյունքն է։
Ֆինլանդիան միացել է Իսրայելի և Պաղեստինի համար երկու պետությունների լուծմանը սատարող հռչակագրին
Գազայի հրեական պատերազմի և շրջափակման պատճառով պաղեստինցիները սովի մեջ են։ / AA
5 سبتمبر 2025

Ֆինլանդիան հայտարարեց, որ կմիանա պաղեստինյան հարցի խաղաղ կարգավորման և երկու պետությունների լուծման իրականացման հռչակագրին։

«Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից ղեկավարվող գործընթացը երկու պետությունների լուծման համար պայմաններ ստեղծելու ամենակարևոր միջազգային ջանքն է վերջին տարիների ընթացքում», - ուրբաթ օրը X հարթակում ասել է Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենը։

Հայտարարությունը արդյունք է հուլիսին ՄԱԿ-ում անցկացված միջազգային համաժողովի, որը կազմակերպվել էր Սաուդյան Արաբիայի և Ֆրանսիայի կողմից՝ տասնամյակներ տևող հակամարտության շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը բոյկոտել էին այդ միջոցառումը։

Առաջարկ

Հայտարարության առաջին քայլը նախատեսում է վերջ դնել գրեթե երկու տարի տևող պատերազմին Իսրայելի և Գազայի հատվածում գործող Համասի միջև։

Սաուդյան Արաբիան և Ֆրանսիան կոչ են արել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին աջակցել հայտարարությանը, որը սահմանում է «շոշափելի, ժամանակային և անշրջելի քայլեր»՝ երկու պետությունների լուծման իրականացման ուղղությամբ։

Ի տարբերություն որոշ եվրոպական երկրների, ինչպիսիք են Իսպանիան և Նորվեգիան, Ֆինլանդիան դեռ չի ճանաչել Պաղեստինը որպես պետություն։ Ֆինլանդիայի կոալիցիոն կառավարությունը ներքին տարաձայնություններ ունի պաշտոնական ճանաչման հարցում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us