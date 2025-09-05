Ֆինլանդիան հայտարարեց, որ կմիանա պաղեստինյան հարցի խաղաղ կարգավորման և երկու պետությունների լուծման իրականացման հռչակագրին։
«Ֆրանսիայի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից ղեկավարվող գործընթացը երկու պետությունների լուծման համար պայմաններ ստեղծելու ամենակարևոր միջազգային ջանքն է վերջին տարիների ընթացքում», - ուրբաթ օրը X հարթակում ասել է Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենը։
Հայտարարությունը արդյունք է հուլիսին ՄԱԿ-ում անցկացված միջազգային համաժողովի, որը կազմակերպվել էր Սաուդյան Արաբիայի և Ֆրանսիայի կողմից՝ տասնամյակներ տևող հակամարտության շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը բոյկոտել էին այդ միջոցառումը։
Հայտարարության առաջին քայլը նախատեսում է վերջ դնել գրեթե երկու տարի տևող պատերազմին Իսրայելի և Գազայի հատվածում գործող Համասի միջև։
Սաուդյան Արաբիան և Ֆրանսիան կոչ են արել ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին աջակցել հայտարարությանը, որը սահմանում է «շոշափելի, ժամանակային և անշրջելի քայլեր»՝ երկու պետությունների լուծման իրականացման ուղղությամբ։
Ի տարբերություն որոշ եվրոպական երկրների, ինչպիսիք են Իսպանիան և Նորվեգիան, Ֆինլանդիան դեռ չի ճանաչել Պաղեստինը որպես պետություն։ Ֆինլանդիայի կոալիցիոն կառավարությունը ներքին տարաձայնություններ ունի պաշտոնական ճանաչման հարցում։