Անցյալ ամիս պաղեստինյան դիմադրության ՀԱՄԱՍ խումբը հայտարարեց միջնորդների կողմից ներկայացված առաջարկի հավանության մասին, որը նախատեսում է Գազայի կառավարման համար տեխնոկրատներից կազմված անկախ ազգային վարչակազմի ստեղծում: Առաջարկին Իսրայելի պատասխանը սպասվում է:
«Համասը դեռ սպասում է Իսրայելի պատասխանը օգոստոսի 18-ին միջնորդների կողմից ներկայացված առաջարկին, որը խումբը ընդունել է»,- նշված է Համասի հայտարարության մեջ:
Խումբը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը համապարփակ համաձայնագրի համար, որը կներառի բոլոր իսրայելցի գերիների ազատումը՝ իսրայելական բանտերում գտնվող պաղեստինցի բանտարկյալների որոշակի թվի փոխանակման դիմաց:
Պլանը ներառում է նաև Գազայում ցեղասպանության դադարեցումը, իսրայելական ուժերի ամբողջական դուրսբերումը, անցումների վերաբացումը կենսական օգնության մատակարարման համար և վերակառուցման գործընթացի մեկնարկը:
Համասը նշել է, որ տեխնոկրատների վարչակազմի ընդունումը նպատակ ունի պատասխանել այն հարցին, որը իսրայելական պաշտոնյաները կոչում են «հաջորդ օրվա» հարց՝ կապված Գազայի կառավարման հետ, ինչը նրանք օգտագործում են որպես կոտորածի երկարաձգման արդարացում:
Հայտարարությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, ով կանգնած է Միջազգային քրեական դատարանի կողմից ձերբակալման հրամանի առջև, հրաժարվել է մասնակի համաձայնագրի որոնումից և այժմ պահանջում է համապարփակ գործարք:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ «Գազայում պահվող բոլոր իսրայելցի զինվորները պետք է ազատ արձակվեն»:
Համասն ու Ֆաթհը նախորդ տարվա դեկտեմբերին Կահիրեում կայացած բանակցությունների ժամանակ համաձայնել էին ստեղծել կոմիտե՝ Գազայի գործերը կառավարելու համար, սակայն Պաղեստինյան իշխանությունը մերժել էր այդ պայմանավորվածությունը՝ պնդելով, որ ինքը պետք է ստանձնի տարածքի կառավարման պատասխանատվությունը:
Գազայում կոտորածը մեծ մասամբ ավերել է շրջանը:
Իսրայելի գրոհների գրեթե երկու տարիների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 63,000 պաղեստինցի, տեղահանվել է բնակչության մեծ մասը, և շրջանը հասցվել է սովի եզրին:
Համասը նշել է, որ մնում է հավատարիմ «տեխնոկրատների ազգային անկախ վարչակազմին», որը կստանձնի բոլոր ոլորտների կառավարման պատասխանատվությունը անմիջապես: