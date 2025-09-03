Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերը (UNIFIL) հայտնել են, որ իսրայելական անօդաչու սարքերը չորս նռնակ են նետել խաղաղապահների մոտ, որոնք զբաղված էին ճանապարհային արգելափակումները մաքրելու աշխատանքներով՝ ՄԱԿ-ի դիրքին հասանելիությունը վերականգնելու նպատակով, երեքշաբթի առավոտյան։
«Սա ամենալուրջ հարձակումներից մեկն է UNIFIL-ի անձնակազմի և միջոցների վրա՝ անցյալ տարվա նոյեմբերին ռազմական գործողությունների դադարեցման համաձայնագրից հետո», - նշվում է UNIFIL-ի չորեքշաբթի տարածած հայտարարության մեջ։
Մեկ նռնակը պայթել է 20 մետր հեռավորության վրա, իսկ երեքը՝ մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա՝ UNIFIL-ի անձնակազմի և մեքենաների մոտ։
UNIFIL-ը նշել է, որ իսրայելական զինված ուժերին նախապես տեղեկացվել էր այդ տարածքում ճանապարհային մաքրման աշխատանքների մասին, որը գտնվում է Մարվահին գյուղի հարավ-արևելքում։
Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը միաձայն երկարաձգեց Լիբանանում խաղաղապահ առաքելությունը մինչև 2026 թվականի վերջ, որից հետո կսկսվի մեկ տարվա կարգավորված և անվտանգ դուրսբերման գործընթաց։
UNIFIL-ը հիմնադրվել է 1978 թվականին և իրականացնում է պարեկություն Լիբանանի հարավային սահմանի երկայնքով՝ Իսրայելի հետ։