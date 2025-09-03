ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելական անօդաչու սարքերը նռնակներ են գցել ՄԱԿ-ի խաղաղապահների մոտ Լիբանանում. UNIFIL
«Սա ՄԻԱՎՈՐ-ի անձնակազմի և ակտիվների դեմ իրականացված ամենասրընթաց հարձակումներից մեկն է՝ սկսած անցյալ նոյեմբերի հրադադարի համաձայնագրից», - ասել է ՄԻԱՎՈՐ-ը:
Իսրայելական անօդաչու սարքերը նռնակներ են գցել ՄԱԿ-ի խաղաղապահների մոտ Լիբանանում. UNIFIL
Մեկ ականայն ընկավ ՄԱԿ-ի անձնակազմի և տրանսպորտային միջոցներից 20 մետր հեռավորության վրա, իսկ երեքը՝ մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ / AA
3 سبتمبر 2025

Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերը (UNIFIL) հայտնել են, որ իսրայելական անօդաչու սարքերը չորս նռնակ են նետել խաղաղապահների մոտ, որոնք զբաղված էին ճանապարհային արգելափակումները մաքրելու աշխատանքներով՝ ՄԱԿ-ի դիրքին հասանելիությունը վերականգնելու նպատակով, երեքշաբթի առավոտյան։

«Սա ամենալուրջ հարձակումներից մեկն է UNIFIL-ի անձնակազմի և միջոցների վրա՝ անցյալ տարվա նոյեմբերին ռազմական գործողությունների դադարեցման համաձայնագրից հետո», - նշվում է UNIFIL-ի չորեքշաբթի տարածած հայտարարության մեջ։

Մեկ նռնակը պայթել է 20 մետր հեռավորության վրա, իսկ երեքը՝ մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա՝ UNIFIL-ի անձնակազմի և մեքենաների մոտ։

Առաջարկ

UNIFIL-ը նշել է, որ իսրայելական զինված ուժերին նախապես տեղեկացվել էր այդ տարածքում ճանապարհային մաքրման աշխատանքների մասին, որը գտնվում է Մարվահին գյուղի հարավ-արևելքում։

Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը միաձայն երկարաձգեց Լիբանանում խաղաղապահ առաքելությունը մինչև 2026 թվականի վերջ, որից հետո կսկսվի մեկ տարվա կարգավորված և անվտանգ դուրսբերման գործընթաց։

UNIFIL-ը հիմնադրվել է 1978 թվականին և իրականացնում է պարեկություն Լիբանանի հարավային սահմանի երկայնքով՝ Իսրայելի հետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us