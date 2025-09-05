ԱՄՆ-ի Իսրայելում դեսպան Մայք Հաքաբին Իսրայելի Գազայի դեմ ավերիչ պատերազմի՝ որը տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների կյանք է խլել և ցեղասպանության մեղադրանքով հետաքննվում է, վերաձևակերպել է որպես «ոգևորական պայքար» բարու և չարի միջև։
Հինգշաբթի օրը CBN News լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում Հաքաբին կոչ արեց աշխարհի քրիստոնյաներին աջակցել Իսրայելին՝ ընդգծելով, թե ինչպես կրոնական գաղափարախոսությունը շարունակում է ձևավորել ԱՄՆ-ի քաղաքական աջակցությունը Թել Ավիվին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ միջազգային հանրության վրդովմունքը աճում է Իսրայելի ռազմական հանցագործությունների և Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքների պատճառով։
Հաքաբին պնդեց, որ Իսրայելի դեմ պայքարը և միջազգային քննադատությունը հնարավոր չէ հասկանալ միայն քաղաքական կամ ռազմական տեսանկյունից։ Նա այս ճգնաժամը նկարագրեց որպես «դարերի պայքար», որը, ըստ նրա, ներկայացնում է «երկինք ընդդեմ դժոխքի» և «բարու ընդդեմ չարի»։
Նա նաև կոչ արեց ԱՄՆ-ի և աշխարհի քրիստոնյաներին աջակցել Իսրայելին՝ ասելով, որ քրիստոնյաները պետք է կանգնեն Իսրայելի կողքին ոչ թե նրա կառավարության հետ համաձայն լինելու պատճառով, այլ որովհետև Իսրայելը կանգնած է Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստծո ավանդույթի, օրենքի, լույսի և արևմտյան քաղաքակրթության հիմքի համար։
Հաքաբիի հայտարարությունները ընդգծում են, թե ինչպես Վաշինգտոնի քաղաքական դասը շարունակում է Իսրայելին անպայման աջակցությունը ներկայացնել կրոնական գաղափարախոսության միջոցով՝ անտեսելով միջազգային իրավունքը կամ մարդու իրավունքները։ Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ, իսկ Միջազգային դատարանը հետաքննում է Իսրայելին ցեղասպանության մեղադրանքներով։
Նկարագրելով Իսրայելի քննադատներին որպես «ուժեր, որոնք ձգտում են ոչնչացնել ոչ միայն յուրաքանչյուր հրեային, այլև յուրաքանչյուր քրիստոնյային», Հաքաբին պնդեց, որ Համասը և այլ դիմադրողական խմբերը վտանգում են հենց քրիստոնեությունը։
Այսպիսի հռետորաբանությունը ամրապնդում է ԱՄՆ-ի ավետարանական հավատալիքների և Իսրայելին աջակցող քաղաքականության երկարամյա միաձուլումը՝ պատերազմը ներկայացնելով որպես աստվածաշնչյան պայքար՝ միաժամանակ մթագնելով Գազայում զանգվածային քաղաքացիական տառապանքի իրականությունը։
«Սա անհասկանալի է»
Հաքաբին նաև քննադատեց ՄԱԿ-ը՝ անվանելով այն «անհավանական» իր գործողություններում Իսրայելի նկատմամբ։ «Խելագարություն է, թե որքան հակասեմական է դարձել ՄԱԿ-ը։ Ես դա չեմ հասկանում։ Սա ինձ համար անհասկանալի է»,- ասաց նա։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ շրջափակման և սովի տակ գտնվող Գազայում սովը տարածվում է, իսկ միջազգային գործակալությունները զգուշացնում են, որ քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված քաղաքականություններ են իրականացվում։
Իսրայելը արդեն սպանել է ավելի քան 64,200 պաղեստինցի Գազայում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր։ Ռազմական հարձակումը ավերել է շրջանը, որը կանգնած է Իսրայելի կողմից ստեղծված սովի առջև։
Հաքաբիի ներկայացումը մեկուսացված դեպք չէ։ Տասնամյակներ շարունակ ամերիկյան քաղաքական գործիչները կրոնական և քաղաքակրթական պատմություններ են օգտագործել Մերձավոր Արևելքում պատերազմները և միջամտությունները արդարացնելու համար՝ սկսած Իրաքի ներխուժումից մինչև Աֆղանստանի օկուպացիան։
Գազան ներկայացնելով որպես «երկինք ընդդեմ դժոխքի» մարտադաշտ՝ Վաշինգտոնի քաղաքական դասը կրկին անգամ ծածկում է աշխարհաքաղաքական և հումանիտար ճգնաժամը աստվածաշնչյան տերմիններով՝ միաժամանակ շեղելով ուշադրությունը Իսրայելի ռազմական հանցագործություններից և ցեղասպանության մեղադրանքներից՝ ամրապնդելով Իսրայելի հետ կանխակալ, գաղափարախոսական դաշնակցությունը։