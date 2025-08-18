ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահրապարակել է իր Truth Social սոցցանցում գրված հաղորդագրությունը, որում ասվում էր, որ Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի իր տարածքների մի մասը զիջել Ռուսաստանին։
«Ուկրաինան պետք է պատրաստ լինի որոշ տարածքներ զիջի Ռուսաստանին, հակառակ դեպքում, որքան երկար տևի պատերազմը, նրանք կշարունակեն կորցնել ավելի շատ հողեր։» - ասվում էր կիրակի օրվա գրառման մեջ։
Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել էր, որ և՛ Ռուսաստանը, և՛ Ուկրաինան պետք է «զիջումների գնան»՝ խաղաղության համաձայնագիր ունենալու համար։
«Դուք չեք կարող խաղաղության համաձայնագիր ունենալ երկու պատերազմող կողմերի միջև, եթե երկու կողմերն էլ չհամաձայնվեն զիջել ինչ-որ բան։ Հակառակ դեպքում, եթե մեկ կողմը ստանում է այն ամենը, ինչ ուզում է, դա խաղաղության համաձայնագիր չէ։ Դա կոչվում է հանձնվել», - ասաց ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Fox News-ին։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նշել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև ուրբաթ օրը Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքում կայացած գագաթնաժողովից մնացած հիմնական հարցերը, ինչպիսիք են՝ «տարածքային սահմանների գտնվելու վայրը, երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հարցերը և այն, թե ում հետ կարող է Ուկրաինան ռազմական դաշինքներ ունենալ»։
Պետքարտուղար Ռուբիոն հավելել է, որ տարածքային որոշումները, վերջին հաշվով, պատկանում են Ուկրաինային։
«Դա նրանց տարածքն է։ Դա նրանց երկիրն է», - ասաց Պետքարտուղարը։
Թրամփն ու Պուտինը երեքժամյա փակ հանդիպում են ունեցել Ալյասկայում, որի ընթացքում Պուտինը հայտարարել է, որ իրենք «ըմբռնման» են հասել։
Գագաթնաժողովից հետո Թրամփը Fox News-ին ասել է, որ կարևոր կետերի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել, մնացել են միայն աննշան կետեր։
Հանդիպում Սպիտակ տանը
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկուշաբթի օրը Սպիտակ տանը կհանդիպի Թրամփի հետ՝ առաջարկները քննարկելու համար։
Եվրոպացի բարձրաստիճան առաջնորդների և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի մի խումբ երկուշաբթի օրը կմեկնի Վաշինգտոն՝ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին մասնակցելու համար։
Նիստին պատրաստվում են մասնակցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։
Կիրակի օրը Truth Social-ում առանձին գրառման մեջ Թրամփը քննադատել է լրատվամիջոցների այն հաղորդագրությունները, որոնց համաձայն՝ ինքը «մեծ պարտություն» է կրել՝ թույլ տալով Պուտինին խոշոր գագաթնաժողով անցկացնել ԱՄՆ-ում։
Նախագահ Թրամփը ասաց, որ Պուտինը «կցանկանար հանդիպում անցկացնել ԱՄՆ-ից բացի ցանկացած այլ վայրում, և կեղծ լուրերը գիտեն դա։ Դա վիճաբանության հիմնական թեմա էր»։