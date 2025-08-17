Եվրոպայի մի խումբ բարձրագույն ղեկավարներ և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը երկուշաբթի կմեկնեն Վաշինգտոն՝ մասնակցելու Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցություններին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն նախատեսում են մասնակցել հանդիպմանը։
Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ այս այցը կլինի «տեղեկատվության փոխանակում»՝ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Ալյասկայում տեղի ունեցած վերջին հանդիպումից հետո։
«Կանցլեր Մերցը կքննարկի ներկայիս խաղաղության ջանքերը պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հետ և կհաստատի Գերմանիայի շահագրգռվածությունը արագ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու հարցում», - ասվում է կառավարության խոսնակ Շտեֆան Կորնելիուսի հայտարարության մեջ։
Նա հավելեց, որ բանակցությունները կկենտրոնանան անվտանգության երաշխիքների, տարածքային հարցերի, Ուկրաինայի պաշտպանության աջակցության և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների պահպանման վրա։
Հելսինկիում Ֆինլանդիայի նախագահությունը հաստատեց Ստուբի մասնակցությունը՝ այն անվանելով «Ուկրաինայում խաղաղության վերաբերյալ հանդիպում»։
Մինչդեռ ֆոն դեր Լայենը ԱՄՆ սոցիալական մեդիա հարթակ X-ում հայտարարեց, որ կիրակի օրը Բրյուսելում Զելենսկուն հյուրընկալելուց և «Կամավորների կոալիցիայի» համաժողովին մասնակցելուց հետո, նա կմեկնի Վաշինգտոն՝ Զելենսկու խնդրանքով մասնակցելու Սպիտակ տան բանակցություններին։
Էլիզեյան պալատը և իտալական ANSA լրատվական գործակալությունը առանձին հաստատեցին Մակրոնի և Մելոնիի մասնակցությունը։ Մինչդեռ Ռուտեի մասնակցությունը հայտարարվեց դաշինքի կողմից։
Դաունինգ Սթրիթի հայտարարությունը նույնպես հաստատեց, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիեր Սթարմերը կմասնակցի ԱՄՆ-Ուկրաինա բանակցություններին։
Հանդիպմանը, որը տեղի կունենա երկուշաբթի, Սթարմերը եվրոպական այլ գործընկերների հետ միասին «պատրաստ է աջակցել բանակցությունների հաջորդ փուլին և վերահաստատել, որ իր աջակցությունը Ուկրաինային կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Ուրբաթ օրը Թրամփը և Պուտինը երեք ժամ տևողությամբ փակ հանդիպում ունեցան, որի ընթացքում ռուս առաջնորդը հայտարարեց, որ նրանք հասել են «հասկացողության»։
Հանդիպումից հետո Թրամփը հայտարարեց, որ այժմ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպական առաջնորդների վրա է «դա ավարտին հասցնելը»։
«Շատ կետեր համաձայնեցվեցին, մեծ բան չկա, գիտեք, մեկ կամ երկու բավականին կարևոր հարցեր, բայց կարծում եմ՝ դրանք կարող են լուծվել», - ասաց Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում՝ Պուտինի հետ Ալյասկայում ունեցած պատմական հանդիպումից հետո։
«Այժմ, դա իրականում Զելենսկու վրա է՝ դա ավարտին հասցնելու համար։ Եվ ես նաև կասեի՝ եվրոպական երկրները, նրանք պետք է մի փոքր ավելի ներգրավվեն, բայց դա Զելենսկու վրա է», - հավելեց նա։