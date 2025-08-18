Չինաստանը երկուշաբթի օրը հայտարարության մեջ մեղադրել է Բեռլինի կառավարությանը «հակամարտություն հրահրելու և լարվածությունը սրելու» մեջ՝ պատասխանելով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի այն մեկնաբանությանը, որ Չինաստանը «ավելի ու ավելի ագրեսիվ» է Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։
Ճապոնիա կատարած այցի ընթացքում Յոհան Վադեֆուլը նշեց, որ Չինաստանը բազմիցս սպառնացել է «միակողմանիորեն փոխել ստատուս քվոն և սահմանները իր օգտին տեղափոխել», ընդգծելով իր վարքագիծը Թայվանի նեղուցում և Արևելյան ու Հարավային Չինական ծովերում։
«Միջազգային առևտրի այս զգայուն հանգույցում ցանկացած սրացում լուրջ հետևանքներ կունենա համաշխարհային անվտանգության և տնտեսության համար», - ասաց Վադեֆուլը երկուշաբթի օրը՝ ճապոնացի գործընկեր Տակեշի Իվայայի հետ բանակցություններից հետո։
Կիրակի օրը՝ Վադեֆուլի Ճապոնիա և հետագայում Ինդոնեզիա կատարած այցից առաջ, հրապարակված հայտարարությունում նշվում էր, որ Չինաստանը «ավելի ու ավելի է հաստատում իր տարածաշրջանային գերակայությունը և, այդպիսով, հարցականի տակ է դնում միջազգային իրավունքի սկզբունքները»։
«Չինաստանի ավելի ագրեսիվ վարքագիծը Թայվանի նեղուցում և Արևելյան ու Հարավային Չինական ծովերում նաև ազդեցություն ունի մեզ վրա՝ Եվրոպայում։ Այստեղ վտանգված են մեր համաշխարհային համակեցության հիմնարար սկզբունքները», - մեջբերվում է Վադեֆուլի հայտարարությունը։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաո Նինը երկուշաբթի օրը պատասխանեց՝ ասելով, որ Արևելյան և Հարավային Չինական ծովերի իրավիճակը «ընդհանուր առմամբ կայուն է»։
«Մենք կոչ ենք անում համապատասխան կողմերին հարգել տարածաշրջանային երկրներին, հարցերը լուծել երկխոսության և խորհրդակցությունների միջոցով և պահպանել խաղաղության ու կայունության ընդհանուր շահերը՝ փոխարենը հակամարտություն հրահրելու և լարվածություն սրելու», - ասաց նա՝ պատասխանելով Վադեֆուլի մեկնաբանություններին։
«Թայվանի հարցը Չինաստանի ներքին գործն է», - հավելեց նա։
Տոկիոյում համատեղ մամուլի հայտարարության ժամանակ Վադեֆուլը նաև քննադատեց «Չինաստանի աջակցությունը Ուկրաինայում ռուսական ռազմական մեքենային»։
«Առանց դրա, Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի պատերազմը հնարավոր չէր լինի։ Չինաստանը Ռուսաստանի ամենամեծ մատակարարն է երկակի օգտագործման ապրանքների և նրա լավագույն նավթի ու գազի հաճախորդը», - ասաց Վադեֆուլը։
Նա նաև նշեց, որ երկուշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ բանակցություններից առաջ Կիևի անվտանգության երաշխիքները «կարևոր են»։
«Ուկրաինան պետք է կարողանա արդյունավետորեն պաշտպանվել նույնիսկ հրադադարի և խաղաղության համաձայնագրից հետո», - ասաց նա։
Մյուս կողմից, Չինաստանը կոչ արեց Վաշինգտոնում խաղաղության բանակցություններին մասնակցող բոլոր կողմերին հնարավորինս շուտ համաձայնության գալ։
«Մենք հույս ունենք, որ բոլոր կողմերն ու շահագրգիռ կողմերը ժամանակին կմասնակցեն խաղաղության բանակցություններին և հնարավորինս շուտ կհասնեն արդար, կայուն, պարտադիր և բոլոր կողմերի համար ընդունելի խաղաղության համաձայնագրի», - ասաց Մաո Նինը։