Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ հարված է հասցրել Եմենում գտնվող «էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտին»՝ որպես հուսիների դեմ իր վերջին գործողության արդյունք, որոնք հարձակումներ են իրականացրել Իսրայելի վրա Գազայի պատերազմի ողջ ընթացքում։
Իսրայելական ուժերը «հարձակում են իրականացրել Եմենի խորքում»՝ թիրախավորելով Եմենի մայրաքաղաք Սանայում գտնվող հուսիթներին սպասարկող էներգետիկ ենթակառուցվածքային օբյեկտը, կիրակի օրը հայտնել են ռազմական աղբյուրները: Սակայն օբյեկտի անունը չի հրապարակվել:
Հղում անելով քաղաքացիական պաշտպանության աղբյուրներին՝ հուսիթներին պատկանող «Ալ-Մասիրեհ» հեռուստաալիքը հայտնել է, որ թիրախավորվել է Սանայից հարավ գտնվող «Հազիզ» էլեկտրակայանը։
Տուժածների մասին անմիջապես տեղեկություններ չկան։
AFP-ի հետ աշխատող լուսանկարիչը հաղորդեց, որ տեղում զգալի վնասներ են արձանագրվել։
Էլեկտրակայանի աշխատակիցներից մեկը AFP-ին ասաց, որ «Իսրայելի թշնամու կողմից երկու հարված» հասցվել է օբյեկտին վաղ առավոտյան, սակայն տուժածներ չկան։
Իսրայելը պնդում է, որ Հութիների հարձակումների մեծ մասը կանխվել է, սակայն դրանք հանգեցրել են Իսրայելի օդային հարվածների Եմենի թիրախների վրա։
Բանակը հայտարարեց, որ իր վերջին «հարվածները իրականացվել են Հութիների կրկնվող հարձակումներին ի պատասխան»։
Հինգշաբթի օրը Իսրայելը հայտարարեց, որ կանխել է Եմենից արձակված հրթիռը, որի պատասխանատվությունը հետագայում ստանձնեցին Հութիները։
Բացի Իսրայելի վրա հարձակումներից, Հութիները թիրախավորել են նաև նավեր, որոնք, ըստ նրանց, կապված են Իսրայելի հետ՝ Կարմիր ծովում և Եմենի ափերի մոտ գտնվող Ադենի ծոցում։
Եմենյան խումբը ընդլայնել է իր գործողությունները՝ թիրախավորելով նավեր, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետ, այն բանից հետո, երբ այս երկրները սկսեցին ռազմական հարվածներ՝ ջրային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով 2024 թվականի հունվարին։
Մայիսին Հութիները հաստատեցին հրադադար ԱՄՆ-ի հետ, որը վերջ դրեց ԱՄՆ-ի ինտենսիվ հարվածների շաբաթներին, սակայն նրանք հայտարարեցին, որ շարունակելու են թիրախավորել իսրայելական նավերը։