ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելը հարձակվել է Եմենի մայրաքաղաքում գտնվող էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա
Եմենի հուսիթ ուժերը բազմիցս հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերով հարձակումներ են գործել Իսրայելի վրա՝ պնդելով, որ Գազայի պաղեստինցիները բախվում են ցեղասպանության պատերազմի։
Իսրայելը հարձակվել է Եմենի մայրաքաղաքում գտնվող էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա
Իսրայելի վրա հարձակումներից բացի, խութիները նաև թիրախավորել են Կարմիր ծովում և Եմենի մոտ Ադենի ծոցում նավեր, որոնք, նրանց խոսքով, կապված են Իսրայելի հետ։ / AA
August 17, 2025

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ հարված է հասցրել Եմենում գտնվող «էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտին»՝ որպես հուսիների դեմ իր վերջին գործողության արդյունք, որոնք հարձակումներ են իրականացրել Իսրայելի վրա Գազայի պատերազմի ողջ ընթացքում։

Իսրայելական ուժերը «հարձակում են իրականացրել Եմենի խորքում»՝ թիրախավորելով Եմենի մայրաքաղաք Սանայում գտնվող հուսիթներին սպասարկող էներգետիկ ենթակառուցվածքային օբյեկտը, կիրակի օրը հայտնել են ռազմական աղբյուրները: Սակայն օբյեկտի անունը չի հրապարակվել:

Հղում անելով քաղաքացիական պաշտպանության աղբյուրներին՝ հուսիթներին պատկանող «Ալ-Մասիրեհ» հեռուստաալիքը հայտնել է, որ թիրախավորվել է Սանայից հարավ գտնվող «Հազիզ» էլեկտրակայանը։

Տուժածների մասին անմիջապես տեղեկություններ չկան։

AFP-ի հետ աշխատող լուսանկարիչը հաղորդեց, որ տեղում զգալի վնասներ են արձանագրվել։

Էլեկտրակայանի աշխատակիցներից մեկը AFP-ին ասաց, որ «Իսրայելի թշնամու կողմից երկու հարված» հասցվել է օբյեկտին վաղ առավոտյան, սակայն տուժածներ չկան։

Առաջարկ

Իսրայելը պնդում է, որ Հութիների հարձակումների մեծ մասը կանխվել է, սակայն դրանք հանգեցրել են Իսրայելի օդային հարվածների Եմենի թիրախների վրա։

Բանակը հայտարարեց, որ իր վերջին «հարվածները իրականացվել են Հութիների կրկնվող հարձակումներին ի պատասխան»։

Հինգշաբթի օրը Իսրայելը հայտարարեց, որ կանխել է Եմենից արձակված հրթիռը, որի պատասխանատվությունը հետագայում ստանձնեցին Հութիները։

Բացի Իսրայելի վրա հարձակումներից, Հութիները թիրախավորել են նաև նավեր, որոնք, ըստ նրանց, կապված են Իսրայելի հետ՝ Կարմիր ծովում և Եմենի ափերի մոտ գտնվող Ադենի ծոցում։

Եմենյան խումբը ընդլայնել է իր գործողությունները՝ թիրախավորելով նավեր, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետ, այն բանից հետո, երբ այս երկրները սկսեցին ռազմական հարվածներ՝ ջրային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով 2024 թվականի հունվարին։

Մայիսին Հութիները հաստատեցին հրադադար ԱՄՆ-ի հետ, որը վերջ դրեց ԱՄՆ-ի ինտենսիվ հարվածների շաբաթներին, սակայն նրանք հայտարարեցին, որ շարունակելու են թիրախավորել իսրայելական նավերը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us