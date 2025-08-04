ՀԱՄԱՍ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին Գազայում իսրայելցի պատանդներին սպանելու փորձի մեջ՝ նրանց սովամահ անելու միջոցով, երբ նրանք չեն կարողացել գտնել և սպանել օդային հարվածների ժամանակ։
Կիրակի օրը ՀԱՄԱՍ-ի քաղաքական բյուրոյի անդամ Իզզաթ ալ-Ռիշկը հայտարարել է, որ Նեթանյահուի և «նացիստական կառավարության» կողմից Գազայի բնակչության վրա կիրառված սովի և ծարավի քաղաքականությունն այժմ ազդում է նաև իսրայելցի գերիների վրա։ Նա նրանց վիճակի համար ամբողջ պատասխանատվությունը դրել է Իսրայելի կառավարության վրա։
Ալ-Ռիշկն ասել է, որ Պաղեստինի դիմադրության ուժերը իսրայելցի գերիներին վերաբերվում են կրոնական և մարդասիրական սկզբունքներին համապատասխան՝ նրանց հետ կիսելով իրենց սնունդն ու ջուրը, ինչպես անում են պաղեստինյան ավելի լայն բնակչության հետ։
Նա հիշեցրել է, որ նախորդ գերիների փոխանակման ժամանակ իսրայելցի գերիները ազատ են արձակվել լավ ֆիզիկական և հոգեկան առողջությամբ, բայց պնդել է, որ նրանք այժմ տառապում են սովից, թուլությունից և քաշի կորստից՝ արտացոլելով պաշարված Գազայի բնակիչների ծանր վիճակը։
Նեթանյահուի կողմից Գազայի ժողովրդի նկատմամբ ճնշումները նույնպես շրջապատել են գերիներին, և նա փորձում է նրանց կարգապահել դաժան սովի միջոցով, ասել է նա։
Ալ-Ռիշկը պնդել է, որ Գազայում սովի քաղաքականությունը Նեթանյահուի՝ պատանդների հարցը լուծելու ռազմավարության մի մասն է։
«Երբ Նեթանյահուն չկարողացավ գտնել պատանդներին և սպանել նրանց օդային հարվածների միջոցով, նա այժմ փորձում է վերջ դնել այս հարցին՝ նրանց սովամահ անելով», - ասաց Ալ-Ռիշկը։
Թել Ավիվը գնահատում է, որ Գազայում գերության մեջ են մնում 50 իսրայելցիներ, որոնցից 20-ը, ենթադրաբար, ողջ են։ Մինչդեռ, ըստ պաղեստինյան և իսրայելական իրավապաշտպան խմբերի, Իսրայելում պահվում է ավելի քան 10,800 պաղեստինցի կալանավոր, որոնցից շատերը ենթարկվում են կտտանքների, սովի և բժշկական անտեսման։
Սով և ցեղասպանություն
Ավելի վաղ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ շրջափակված անկլավում սովից մահացել է ևս վեց պաղեստինցի, որի արդյունքում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր զոհերի թիվը հասել է 175-ի, այդ թվում՝ 93 երեխաների։
Իսրայելը շրջափակված անկլավում իր կոտորածի ժամանակ սպանել է գրեթե 61,000 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների։
Պաղեստինի պաշտոնական WAFA լրատվական գործակալության տվյալներով՝ մոտ 11,000 պաղեստինցիներ, ենթադրաբար, թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։
Մասնագետները, պնդում են, որ իրական զոհերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է կազմել մոտ 200,000։
Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը շրջափակված անկլավի մեծ մասը վերածել է ավերակների և գործնականում տեղահանել է նրա ողջ բնակչությանը։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ էր տվել Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Գազայում ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Միջազգային դատարանում՝ անկլավի դեմ իր պատերազմի համար։