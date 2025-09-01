ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Էրդողանը Չինաստանում ՇՀԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Ալիևի և Փաշինյանի հետ
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում նախագահ Էրդողանի հանդիպումները Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ ընդգծում են Անկարայի ակտիվ տարածաշրջանային դիվանագիտությունը։
Նախագահ Էրդողանը Չինաստանում ՇՀԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Ալիևի և Փաշինյանի հետ
Erdogan and Xi meet at the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin, China on August 31, 2025. (Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar) / AA
1 سبتمبر 2025

Երկուշաբթի օրը Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) պետությունների ղեկավարների խորհրդի 25-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ՝ ընդգծելով Անկարայի ակտիվ դիվանագիտությունը բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ։

Ըստ Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության՝ Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում կայացած ՇՀԿ գագաթնաժողովի ժամանակ առաջնորդները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր, նշվում է է թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում հրապարակված հայտարարության մեջ։

Նախագահ Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում արձանագրված առաջընթացի կապակցությամբ և ասել, որ Թուրքիան կշարունակի իր ներդրումն ունենալ գործընթացում։ Նա ընդգծել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային զարգացման նախաձեռնությունների համակարգման կարևորությունը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահը ասել է, որ երկու երկրները կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել համագործակցությունը զարգացնելու համար բազմաթիվ ոլորտներում, մասնավորապես՝ էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։

Հանդիպումը տեղի է ունեցել նախագահ Էրդողանի հյուրանոցում, որին մասնակցել են նաև Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։

ՀարաբերականTRT Global - Erdogan is attending SCO Summit in China. How significant is that?

Քննարկվել է Հարավային Կովկասում խաղաղությունը

Առանձին հանդիպման ժամանակ նախագահ Էրդողանը նաև հանդիպել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գագաթնաժողովի շրջանակներում: Հանդիպումը նշանավորել է երկու առաջնորդների միջև հազվագյուտ շփում:

Նախագահ Էրդողանը քննարկել է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման ջանքերի շուրջ հանդիպման ժամանակ:

Թուրքիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում առաջընթացը՝ վերահաստատելով, որ իր երկիրը աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղությանը, կայունությանը և զարգացմանը և կշարունակի նպաստել այդ ջանքերին:

Առաջարկ

Նախագահ Էրդողանը նաև նշել է, որ քննարկվում են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդմանն ուղղված քայլերը:

Կիրակի օրը ժամանել է Չինաստան և նույն օրը երկկողմ բանակցություններ է վարել նախագահ Սի Ցզինպինի և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի հետ: Թուրք առաջնորդի դիվանագիտական ​​օրակարգը ընդգծում է Անկարայի ներգրավվածությունը Ասիայում՝ տարածաշրջանային դինամիկայի փոփոխության ֆոնին:

ՀարաբերականTRT Global - Xi hails Türkiye’s 'self-reliance,' urges Belt and Road–Middle Corridor synergy

ՇՀԿ գագաթնաժողով Չինաստանում

ՇՀԿ 25-րդ գագաթնաժողովը պաշտոնապես բացվեց երկուշաբթի օրը՝ նախագահ Սիի գլխավոր ելույթով։ Սկզբնապես ձևավորված որպես «Շանհայի հնգյակ»՝ բաղկացած Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ղրղզստանից և Տաջիկստանից, նախքան Ուզբեկստանը միանալը որպես վեցերորդ անդամ, ՇՀԿ-ն այդ ժամանակվանից ի վեր ընդլայնվել է՝ ներառելով 10 անդամ պետություն, երկու դիտորդ և 14 երկխոսության գործընկերներ, որոնք ընդգրկում են Ասիան, Եվրոպան և Աֆրիկան։

Այսօր ՇՀԿ-ն ներկայացնում է համաշխարհային ցամաքի մոտավորապես 24 տոկոսը և աշխարհի բնակչության 42 տոկոսը։

Անդամ պետությունները կազմում են համաշխարհային ՀՆԱ-ի մոտ մեկ քառորդը, և նրանց միջև առևտուրը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում աճել է գրեթե 100 անգամ։

ՀարաբերականTRT Global - Türkiye’s presence in the SCO provides it with leverage few others possess, says former Kyrgyz PM
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us