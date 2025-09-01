Երկուշաբթի օրը Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) պետությունների ղեկավարների խորհրդի 25-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը բանակցություններ է վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ՝ ընդգծելով Անկարայի ակտիվ դիվանագիտությունը բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ։
Ըստ Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության՝ Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում կայացած ՇՀԿ գագաթնաժողովի ժամանակ առաջնորդները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր, նշվում է է թուրքական «NSosyal» սոցիալական ցանցում հրապարակված հայտարարության մեջ։
Նախագահ Էրդողանը գոհունակություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում արձանագրված առաջընթացի կապակցությամբ և ասել, որ Թուրքիան կշարունակի իր ներդրումն ունենալ գործընթացում։ Նա ընդգծել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային զարգացման նախաձեռնությունների համակարգման կարևորությունը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահը ասել է, որ երկու երկրները կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել համագործակցությունը զարգացնելու համար բազմաթիվ ոլորտներում, մասնավորապես՝ էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։
Հանդիպումը տեղի է ունեցել նախագահ Էրդողանի հյուրանոցում, որին մասնակցել են նաև Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։
Քննարկվել է Հարավային Կովկասում խաղաղությունը
Առանձին հանդիպման ժամանակ նախագահ Էրդողանը նաև հանդիպել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գագաթնաժողովի շրջանակներում: Հանդիպումը նշանավորել է երկու առաջնորդների միջև հազվագյուտ շփում:
Նախագահ Էրդողանը քննարկել է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման ջանքերի շուրջ հանդիպման ժամանակ:
Թուրքիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում առաջընթացը՝ վերահաստատելով, որ իր երկիրը աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղությանը, կայունությանը և զարգացմանը և կշարունակի նպաստել այդ ջանքերին:
Նախագահ Էրդողանը նաև նշել է, որ քննարկվում են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդմանն ուղղված քայլերը:
Կիրակի օրը ժամանել է Չինաստան և նույն օրը երկկողմ բանակցություններ է վարել նախագահ Սի Ցզինպինի և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի հետ: Թուրք առաջնորդի դիվանագիտական օրակարգը ընդգծում է Անկարայի ներգրավվածությունը Ասիայում՝ տարածաշրջանային դինամիկայի փոփոխության ֆոնին:
ՇՀԿ գագաթնաժողով Չինաստանում
ՇՀԿ 25-րդ գագաթնաժողովը պաշտոնապես բացվեց երկուշաբթի օրը՝ նախագահ Սիի գլխավոր ելույթով։ Սկզբնապես ձևավորված որպես «Շանհայի հնգյակ»՝ բաղկացած Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ղրղզստանից և Տաջիկստանից, նախքան Ուզբեկստանը միանալը որպես վեցերորդ անդամ, ՇՀԿ-ն այդ ժամանակվանից ի վեր ընդլայնվել է՝ ներառելով 10 անդամ պետություն, երկու դիտորդ և 14 երկխոսության գործընկերներ, որոնք ընդգրկում են Ասիան, Եվրոպան և Աֆրիկան։
Այսօր ՇՀԿ-ն ներկայացնում է համաշխարհային ցամաքի մոտավորապես 24 տոկոսը և աշխարհի բնակչության 42 տոկոսը։
Անդամ պետությունները կազմում են համաշխարհային ՀՆԱ-ի մոտ մեկ քառորդը, և նրանց միջև առևտուրը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում աճել է գրեթե 100 անգամ։