Ուկրաինան առաջարկել է գնել 100 միլիարդ դոլարի ամերիկյան զենքեր, որոնք ֆինանսավորվելու են եվրոպական դաշնակիցների կողմից՝ որպես Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրից հետո ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքներ ապահովելու ծրագրի մաս, հաղորդում է Financial Times թերթը։
Ըստ թերթի կողմից նշված և դաշնակիցներին փոխանցված փաստաթղթի՝ առաջարկը ներառում է նաև 50 միլիարդ դոլարի անօդաչու սարքերի արտադրության գործարք ամերիկյան գործընկերների հետ։
Փաթեթը շրջանառվել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տանը հանդիպումից առաջ։
Կիևի առաջարկը նպատակ ունի գրավել Թրամփի ուշադրությունը՝ շեշտելով ամերիկյան արդյունաբերության տնտեսական օգուտները։
Հարցին՝ ապագա օգնության մասին, Թրամփը լրագրողներին ասաց. «Մենք ոչինչ չենք տալիս։ Մենք զենքեր ենք վաճառում»։
Փաստաթուղթը շեշտում է, որ «տևական խաղաղությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե զիջումների և անվճար նվերների վրա [Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր] Պուտինին, այլ ուժեղ անվտանգության շրջանակի վրա, որը կանխելու է ապագա ագրեսիան»։
Ուկրաինան մերժել է ռուսական առաջարկը՝ սառեցնել ճակատային գիծը՝ Դոնեցկի և Լուգանսկի որոշ հատվածներից զորքերի դուրսբերման դիմաց՝ նախազգուշացնելով, որ նման զիջումները կարող են Մոսկվային հնարավորություն տալ ավելի խորը ներթափանցել երկիր։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, ով Վաշինգտոնում հանդես էր գալիս Զելենսկու և Թրամփի հետ, ասաց, որ հրադադարը պետք է լինի առաջին քայլը։
«Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա առանց հրադադարի», - ասաց նա՝ կոչ անելով ավելի մեծ ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա։
Ուկրաինական փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Ռուսաստանին փոխհատուցել Կիևին պատերազմի վնասների համար՝ հնարավոր է՝ Արևմուտքում սառեցված 300 միլիարդ դոլարի ռուսական ակտիվների միջոցով։
Փաստաթուղթը պնդում է, որ ցանկացած պատժամիջոցների թուլացում պետք է պայմանավորված լինի Մոսկվայի կողմից խաղաղության համաձայնագրի կատարումով։
Ռուսական լրատվամիջոցներում Թրամփի ղեկավարությունը ծաղրող կադրերը նշված էին փաստաթղթում՝ որպես ապացույց, որ Կրեմլը դեռևս լուրջ չի վերաբերվում խաղաղության ջանքերին։
Առաջարկները ներկայացվել են օրեր անց այն բանից հետո, երբ Թրամփը Ալյասկայում հանդիպեց Պուտինի հետ, որտեղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց «մեծ առաջընթացի» մասին, սակայն ընդունեց, որ հակամարտության ավարտի վերաբերյալ համաձայնագիր չի կնքվել։