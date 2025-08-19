ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԿ. Իսրայելի հարձակումները Գազայում սպանել են 2024 թվականին համաշխարհային մասշտաբով օգնության աշխատողների մոտ կեսին
ՄԱԿ-ը 2024 թվականին մարդասիրական անձնակազմի մահվան ռեկորդային թիվը որակել է որպես «ամոթալի» և զգուշացրել, որ այս տարի օգնության աշխատողների վրա հարձակումները մտահոգիչ բարձր են։
ՄԱԿ-ը 383 humanitar օգնության աշխատողների մահվան ընդհանուր թիվը դատապարտեց որպես միջազգային անտարբերության «համարյա անհավատալի մեղադրանք»: (Լուսանկար՝ Reuters Archive) / Reuters
13 hours ago

Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը (ՄԱԿ) հայտարարել է, որ 2024 թվականին ամբողջ աշխարհում սպանված մարդասիրական աշխատողների գրեթե կեսը մահացել է Ղազայում։ Ըստ տեղեկությունների՝ 183 մարդասիրական աշխատողներ զոհվել են Իսրայելի հարձակումների հետևանքով։

ՄԱԿ-ը դատապարտել է ընդհանուր 383 մահերի թիվը՝ այն անվանելով «միջազգային անտարբերության ամոթալի դատավճիռ» և զգուշացրել, որ այս տարվա տվյալները նույնպես մտահոգիչ են։

2024 թվականի տվյալները նախորդ տարվա համեմատ աճել են 31 տոկոսով՝ 60 մարդասիրական աշխատակիցների սպանությամբ Սուդանում և տասնյակ այլ զոհերով հակամարտության գոտիներում։

ՄԱԿ-ը նշել է, որ հիմնական հանցագործները պետական դերակատարներն են, և զոհվածների մեծ մասը տեղական աշխատակիցներ էին, որոնք թիրախավորվել են դաշտում կամ իրենց տներում։

Բացի մահերից, անցյալ տարի 308 մարդասիրական աշխատակից վիրավորվել է, 125-ը՝ առևանգվել, իսկ 45-ը՝ ձերբակալվել, ըստ ՄԱԿ-ի զեկույցի, որը հրապարակվել է Համաշխարհային մարդասիրական օրվա առթիվ։

«Միջազգային անգործության ամոթալի դատավճիռ»

«Նույնիսկ մեկ հարձակում մարդասիրական գործընկերոջ վրա հարձակում է բոլորիս և այն մարդկանց վրա, ում մենք ծառայում ենք», - ասել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերի ղեկավար Թոմ Ֆլետչերը։ «Այսպիսի մասշտաբի հարձակումները, առանց որևէ պատասխանատվության, միջազգային անգործության ամոթալի դատավճիռ են»։

2025 թվականին արդեն 265 մարդասիրական աշխատակից է սպանվել, ըստ Մարդասիրական աշխատակիցների անվտանգության տվյալների բազայի նախնական տվյալների։

ՄԱԿ-ը ընդգծել է, որ մարդասիրական աշխատակիցների վրա հարձակումները խախտում են միջազգային իրավունքը և խոչընդոտում են օգնության հասանելիությունը միլիոնավոր մարդկանց համար պատերազմական և աղետային գոտիներում։ «Բռնությունը մարդասիրական աշխատակիցների նկատմամբ անխուսափելի չէ։ Այն պետք է դադարեցվի», - ասել է Ֆլետչերը։

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նույնպես հայտնել է, որ այս տարի 16 տարածքներում առողջապահական ծառայությունների վրա ավելի քան 800 հարձակում է գրանցվել, որի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 1,110 առողջապահական աշխատակից և հիվանդ, իսկ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։

Համաշխարհային մարդասիրական օրը, որը նշվում է ամեն տարի օգոստոսի 19-ին, հիշատակում է 2003 թվականին Բաղդադում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի ռմբակոծությունը, որի հետևանքով զոհվեց 22 մարդ, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի դեսպան Սերժիո Վիեյրա դե Մելլոն։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
