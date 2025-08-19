Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը (ՄԱԿ) հայտարարել է, որ 2024 թվականին ամբողջ աշխարհում սպանված մարդասիրական աշխատողների գրեթե կեսը մահացել է Ղազայում։ Ըստ տեղեկությունների՝ 183 մարդասիրական աշխատողներ զոհվել են Իսրայելի հարձակումների հետևանքով։
ՄԱԿ-ը դատապարտել է ընդհանուր 383 մահերի թիվը՝ այն անվանելով «միջազգային անտարբերության ամոթալի դատավճիռ» և զգուշացրել, որ այս տարվա տվյալները նույնպես մտահոգիչ են։
2024 թվականի տվյալները նախորդ տարվա համեմատ աճել են 31 տոկոսով՝ 60 մարդասիրական աշխատակիցների սպանությամբ Սուդանում և տասնյակ այլ զոհերով հակամարտության գոտիներում։
ՄԱԿ-ը նշել է, որ հիմնական հանցագործները պետական դերակատարներն են, և զոհվածների մեծ մասը տեղական աշխատակիցներ էին, որոնք թիրախավորվել են դաշտում կամ իրենց տներում։
Բացի մահերից, անցյալ տարի 308 մարդասիրական աշխատակից վիրավորվել է, 125-ը՝ առևանգվել, իսկ 45-ը՝ ձերբակալվել, ըստ ՄԱԿ-ի զեկույցի, որը հրապարակվել է Համաշխարհային մարդասիրական օրվա առթիվ։
«Միջազգային անգործության ամոթալի դատավճիռ»
«Նույնիսկ մեկ հարձակում մարդասիրական գործընկերոջ վրա հարձակում է բոլորիս և այն մարդկանց վրա, ում մենք ծառայում ենք», - ասել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերի ղեկավար Թոմ Ֆլետչերը։ «Այսպիսի մասշտաբի հարձակումները, առանց որևէ պատասխանատվության, միջազգային անգործության ամոթալի դատավճիռ են»։
2025 թվականին արդեն 265 մարդասիրական աշխատակից է սպանվել, ըստ Մարդասիրական աշխատակիցների անվտանգության տվյալների բազայի նախնական տվյալների։
ՄԱԿ-ը ընդգծել է, որ մարդասիրական աշխատակիցների վրա հարձակումները խախտում են միջազգային իրավունքը և խոչընդոտում են օգնության հասանելիությունը միլիոնավոր մարդկանց համար պատերազմական և աղետային գոտիներում։ «Բռնությունը մարդասիրական աշխատակիցների նկատմամբ անխուսափելի չէ։ Այն պետք է դադարեցվի», - ասել է Ֆլետչերը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նույնպես հայտնել է, որ այս տարի 16 տարածքներում առողջապահական ծառայությունների վրա ավելի քան 800 հարձակում է գրանցվել, որի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 1,110 առողջապահական աշխատակից և հիվանդ, իսկ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։
Համաշխարհային մարդասիրական օրը, որը նշվում է ամեն տարի օգոստոսի 19-ին, հիշատակում է 2003 թվականին Բաղդադում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի ռմբակոծությունը, որի հետևանքով զոհվեց 22 մարդ, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի դեսպան Սերժիո Վիեյրա դե Մելլոն։