ՅՈՒՆԻՍԵՖ. Գազայում ամեն օր մահանում է 28 երեխա
ՄԱԿ-ի գործակալությունը զգուշացնում է ռմբակոծություններից, հարկադիր սովից և օգնության բացակայությունից երեխաների մահերի աճի մասին, քանի որ Իսրայելի կողմից Գազայի դեմ ցեղասպանական պատերազմը շարունակվում է անվերահսկելիորեն։
August 5, 2025

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից շարունակվող կոտորածի և մարդասիրական օգնության գրեթե լիակատար շրջափակման ֆոնին Գազայում ամեն օր միջինը 28 երեխա է սպանվում։

«Մահ ռմբակոծություններից։ Մահ թերսնուցումից և սովից։ Մահ օգնության և կենսական ծառայությունների պակասից», - երկուշաբթի օրը X-ում հրապարակված գրառման մեջ նշել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։

Գործակալությունը կոչ արեց անհապաղ մարդասիրական օգնության հասանելիության և մարտական գործողությունների դադարեցման՝ ընդգծելով, որ Գազայի երեխաները հուսահատորեն կարիք ունեն սննդի, մաքուր ջրի, դեղորայքի և պաշտպանության։

«Ամեն ինչից առավել, նրանք ՀԻՄԱ կարիք ունեն հրադադարի», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում

2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացրել Գազայում։

Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ սպանվել է մոտ 61,000 պաղեստինցի, որոնցից գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են, մինչդեռ տասնյակ հազարավորներ վիրավորվել են։

Պատերազմը ավերել է Գազայի առողջապահական և սանիտարական ենթակառուցվածքները, ստիպել փակել գրեթե բոլոր հիվանդանոցները և տարածքը հասցրել սովի եզրին։

Օգնության գործակալությունները նշում են, որ սննդի, դեղորայքի և վառելիքի մատակարարումը լրջորեն խոչընդոտվել է սահմանային անցակետերում Իսրայելի կողմից կիրառվող սահմանափակումների պատճառով։

Չնայած հրադադարի միջազգային կոչերի աճին, Իսրայելը շարունակել է իր ցեղասպանությունը։

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և այլ մարդասիրական խմբեր զգուշացնում են, որ բռնության անհապաղ դադարեցման բացակայության դեպքում Գազայում երեխաների մահվան արդեն իսկ ծանր դեպքերի թիվը կաճի։

