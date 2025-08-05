ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից շարունակվող կոտորածի և մարդասիրական օգնության գրեթե լիակատար շրջափակման ֆոնին Գազայում ամեն օր միջինը 28 երեխա է սպանվում։
«Մահ ռմբակոծություններից։ Մահ թերսնուցումից և սովից։ Մահ օգնության և կենսական ծառայությունների պակասից», - երկուշաբթի օրը X-ում հրապարակված գրառման մեջ նշել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։
Գործակալությունը կոչ արեց անհապաղ մարդասիրական օգնության հասանելիության և մարտական գործողությունների դադարեցման՝ ընդգծելով, որ Գազայի երեխաները հուսահատորեն կարիք ունեն սննդի, մաքուր ջրի, դեղորայքի և պաշտպանության։
«Ամեն ինչից առավել, նրանք ՀԻՄԱ կարիք ունեն հրադադարի», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացրել Գազայում։
Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ սպանվել է մոտ 61,000 պաղեստինցի, որոնցից գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են, մինչդեռ տասնյակ հազարավորներ վիրավորվել են։
Պատերազմը ավերել է Գազայի առողջապահական և սանիտարական ենթակառուցվածքները, ստիպել փակել գրեթե բոլոր հիվանդանոցները և տարածքը հասցրել սովի եզրին։
Օգնության գործակալությունները նշում են, որ սննդի, դեղորայքի և վառելիքի մատակարարումը լրջորեն խոչընդոտվել է սահմանային անցակետերում Իսրայելի կողմից կիրառվող սահմանափակումների պատճառով։
Չնայած հրադադարի միջազգային կոչերի աճին, Իսրայելը շարունակել է իր ցեղասպանությունը։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և այլ մարդասիրական խմբեր զգուշացնում են, որ բռնության անհապաղ դադարեցման բացակայության դեպքում Գազայում երեխաների մահվան արդեն իսկ ծանր դեպքերի թիվը կաճի։