Պակիստանի հյուսիսում ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, զոհվել է 5 մարդ
Գիլգիթ-Բալթիստան շրջանի Դիամեր շրջանում ուղղաթիռ է վթարի ենթարկվել «տեխնիկական խափանման» պատճառով, հայտնել է կառավարության խոսնակը։
Army helicopter crashes in northern Pakistan, killing 5 on board / AA
Պակիստանի հյուսիսում վթարի է ենթարկվել ռազմական ուղղաթիռ, որի հետևանքով զոհվել են երկու օդաչու և երեք տեխնիկ, հայտնել է կառավարության խոսնակը։

Տարածաշրջանային կառավարության խոսնակ Ֆայզուլլահ Ֆարաքը հայտնել է, որ ուղղաթիռը, ըստ երևույթին, վթարի է ենթարկվել Գիլգիտ-Բալթիստան շրջանում տեխնիկական անսարքության պատճառով, ապա հրդեհվել է։ Նա այլ մանրամասներ չի հայտնել և ասել է, որ իշխանությունները հետաքննություն են վարում։

Նա ասել է, որ ուղղաթիռն օգտագործվել է Գիլգիտ-Բալթիստանի կառավարության կողմից վերջին շրջանում տեղացած անձրևներից և ջրհեղեղներից հետո օգնության և փրկարարական առաքելությունների համար։

Ուղղաթիռը փորձնական վայրէջք էր կատարում նոր առաջարկվող ուղղաթիռային հրապարակում։

Փրկարարական խմբերը հասել են վթարի վայր և սկսել են իրենց գործողությունները։

Վթարի պատճառների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան, չնայած Գիլգիտ-Բալթիստանի կառավարության խոսնակը նշել է «տեխնիկական անսարքությունը»։

Անցյալ ամիս ջրհեղեղից տուժած հյուսիսարևմտյան Բաջաուր շրջան օգնության պարագաներ տեղափոխող ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել վատ եղանակային պայմաններում, որի հետևանքով զոհվել են բոլոր հինգ մարդիկ։ Իսկ 2024 թվականի սեպտեմբերին վեց մարդ զոհվել է, երբ հյուսիս-արևմուտքում շարժիչի անսարքության պատճառով վթարի է ենթարկվել մեկ այլ ուղղաթիռ։

