Նախագահ Սի․ Չինաստանը կտրամադրի 1.4 մլրդ դոլարի վարկեր հաջորդ երեք տարիների ընթացքում ՇՀԿ անդամներին
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը խոստացել է ՇՀԿ անդամներին առաջիկա երեք տարիների ընթացքում տրամադրել 1.4 միլիարդ դոլարի վարկեր, որոնք հատուկ նախատեսված չեն նոր բանկի համար։
Նախագահ Սի․ Չինաստանը կտրամադրի 1.4 մլրդ դոլարի վարկեր հաջորդ երեք տարիների ընթացքում ՇՀԿ անդամներին
China SCO / AP
1 سبتمبر 2025

Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը հայտարարել է, որ Չինաստանը կարագացնի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) զարգացման բանկի կառուցումը Տյանցզինում կայանալիք Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) տարեկան գագաթնաժողովում՝ կազմակերպության ազդեցությունն ու շրջանակը ընդլայնելու նպատակով։

«Ներկայումս, քանի որ համաշխարհային իրավիճակը դառնում է ավելի բարդ և անկայուն, անդամ պետությունները բախվում են ավելի դժվար անվտանգության և զարգացման պատասխանատվությունների», - ասացնախագահ Սին երկուշաբթի օրը ֆորումի բացման խոսքում։

Սին խոստացել է 1.4 միլիարդ դոլարի վարկեր հաջորդ երեք տարիների ընթացքում ՇՀԿ անդամների համար, որոնք հատուկ նախատեսված չեն այս նոր բանկի համար։

Սին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ հանդիպում են ՇՀԿ-ի շրջանակներում։

Խումբը, որը սկզբում համարվում էր Կենտրոնական Ասիայում ԱՄՆ ազդեցության դեմ պայքարող միջոց, տարիների ընթացքում աճել է իր չափսերով և ազդեցությամբ, բայց հիմնականում մնում է անվտանգության ֆորում։

Այլընտրանքային աշխարհակարգ

Առաջարկ

Բանկի ավելացմամբ և վարկերի տրամադրման վրա շեշտադրմամբ՝ Սին փորձում է ընդլայնել կազմակերպության շրջանակը։

Չինաստանը ցանկանում է ապահովել այլընտրանքային աշխարհակարգ, քանի որ ԱՄՆ-ի գլխավորած աշխարհակարգը խիստ անկման մեջ է։ Սա է հիմնական պատմությունը», - ասաց Սինգապուրի ազգային համալսարանի Լի Կուան Յուի անվան հանրային քաղաքականության դպրոցի պրոֆեսոր Ալֆրեդ Վուն։

Սին նաև ասել է, որ պետությունները պետք է «հակադրվեն սառը պատերազմի մտածելակերպին, բլոկային բախմանը և ահաբեկմանը, և պաշտպանեն միջազգային համակարգը՝ Միավորված ազգերի կազմակերպությամբ», միաժամանակ «պաշտպանելով հավասար և կարգուկանոնով բազմաբևեռ աշխարհը, ներառական տնտեսական գլոբալիզացիան և խթանեն ավելի արդար և ողջամիտ համաշխարհային կառավարման համակարգի կառուցումը»։

Հիմնադրվելով 2001 թվականին՝ ՇՀԿ-ի անդամակցությունն այժմ ներառում է Ռուսաստանը, Բելառուսը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Աֆղանստանը և Մոնղոլիան դիտորդ պետություններ են, իսկ 14 այլ երկրներ, հիմնականում Հարավարևելյան Ասիայից և Մերձավոր Արևելքից, ծառայում են որպես «երկխոսության գործընկերներ»։

