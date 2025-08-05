ԱՇԽԱՐՀ
Մեքսիկայի իշխանությունները Գուանախուատո նահանգում գաղտնի գերեզմաններում հայտնաբերել են 32 դիակ
Իշխանությունները հայտնում են, որ աշխատում են դիակների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
5. August 2025

Մեքսիկայի կենտրոնական Գուանախուատո նահանգի իշխանությունները հայտարարել են, որ Իրապուատո մունիցիպալիտետի տարածքում գտնվող տարածքում հայտնաբերվել է 32 դի, և դրանց գրեթե կեսը ճանաչվել է։

Գուանախուատո նահանգի դատախազությունը երկուշաբթի օրը X-ի միջոցով հայտնել է, որ դիակները հայտնաբերվել են Իրապուատոյի հյուսիսային կողմում գտնվող Լա Կալերա համայնքի տարածքում գտնվող գաղտնի գերեզմաններում, որը գտնվում է Մեխիկո քաղաքից մոտ 320 կիլոմետր (200 մղոն) հյուսիս-արևմուտք։

Դատախազների խոսքով՝ դատաբժշկական խմբերը տեղում աշխատել են հուլիսի 30-ից։ Իշխանությունները աշխատում էին մնացած դիակները նույնականացնելու ուղղությամբ։

Հայտնաբերումը տեղի է ունեցել Իրապուատոյի փողոցային երեկույթի ժամանակ 12 մարդու մահվան պատճառ դարձած զանգվածային կրակոցներից երկու ամիս անց։

Վերջին տարիներին Գուանախուատոն ենթարկվել է մշտական բռնության, քանի որ հզոր «Խալիսկո նոր սերունդ» կարտելը պայքարում է Սանտա Ռոզա դե Լիմայի տեղական կազմակերպված հանցավոր խմբի դեմ։ Հունվարից մինչև հուլիս նահանգում գրանցվել է ավելի քան 1500 սպանություն։

Կազմակերպված հանցավոր խմբերը հաճախ թաղում են իրենց զոհերին գաղտնի գերեզմաններում։ Մեքսիկայի կառավարության տվյալներով՝ անհետ կորածների թիվը ներկայումս կազմում է մոտ 132,000։

