Մեքսիկայի կենտրոնական Գուանախուատո նահանգի իշխանությունները հայտարարել են, որ Իրապուատո մունիցիպալիտետի տարածքում գտնվող տարածքում հայտնաբերվել է 32 դի, և դրանց գրեթե կեսը ճանաչվել է։
Գուանախուատո նահանգի դատախազությունը երկուշաբթի օրը X-ի միջոցով հայտնել է, որ դիակները հայտնաբերվել են Իրապուատոյի հյուսիսային կողմում գտնվող Լա Կալերա համայնքի տարածքում գտնվող գաղտնի գերեզմաններում, որը գտնվում է Մեխիկո քաղաքից մոտ 320 կիլոմետր (200 մղոն) հյուսիս-արևմուտք։
Դատախազների խոսքով՝ դատաբժշկական խմբերը տեղում աշխատել են հուլիսի 30-ից։ Իշխանությունները աշխատում էին մնացած դիակները նույնականացնելու ուղղությամբ։
Հայտնաբերումը տեղի է ունեցել Իրապուատոյի փողոցային երեկույթի ժամանակ 12 մարդու մահվան պատճառ դարձած զանգվածային կրակոցներից երկու ամիս անց։
Վերջին տարիներին Գուանախուատոն ենթարկվել է մշտական բռնության, քանի որ հզոր «Խալիսկո նոր սերունդ» կարտելը պայքարում է Սանտա Ռոզա դե Լիմայի տեղական կազմակերպված հանցավոր խմբի դեմ։ Հունվարից մինչև հուլիս նահանգում գրանցվել է ավելի քան 1500 սպանություն։
Կազմակերպված հանցավոր խմբերը հաճախ թաղում են իրենց զոհերին գաղտնի գերեզմաններում։ Մեքսիկայի կառավարության տվյալներով՝ անհետ կորածների թիվը ներկայումս կազմում է մոտ 132,000։