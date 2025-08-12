עסקים וטכנולוגיה
מאסק אומר כי xAI תגיש תביעה נגד אפל על טיפול לא הוגן באפליקציה
אלון מאסק טען כי אפל חוסמת מתחרים בבינה מלאכותית מהמקומות המובילים בחנות האפליקציות, והוא תהה מדוע אפליקציות שלו מודרות למרות דירוגים גלובליים גבוהים.
מנכ"ל טסלה תוהה אם אפל משחקת פוליטיקה בדירוג ובנראות של אפליקציות בינה מלאכותית. / Reuters
לפני 13 שעות

המיליארדר הטכנולוגי אילון מאסק האשים את חברת אפל בהפרת חוקי ההגבלים העסקיים, בטענה שהיא מונעת מחברות בינה מלאכותית אחרות מלבד OpenAI להגיע למקום הראשון בדירוגי חנות האפליקציות שלה. מאסק כינה זאת "הפרה חד משמעית של חוקי ההגבלים העסקיים".

"xAI תנקוט בפעולה משפטית מיידית," אמר מאסק בפוסט שפרסם ביום שני בפלטפורמת X.

xAI, אפל ו-OpenAI לא הגיבו באופן מיידי לבקשות תגובה של סוכנות הידיעות רויטרס.

מומלץ

מוקדם יותר באותו יום, מאסק, מנכ"ל טסלה, העלה שאלות לגבי שיטות הדירוג של חנות האפליקציות של אפל.

"היי @Apple App Store, למה אתם מסרבים לשים את X או את Grok במדור 'חובה להוריד' שלכם, כש-X היא אפליקציית החדשות מספר 1 בעולם ו-Grok במקום החמישי בין כל האפליקציות? האם אתם משחקים פוליטיקה?" כתב מאסק בפוסט נוסף ברשת החברתית.

מקור: רויטרס

