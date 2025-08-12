מוקדם יותר באותו יום, מאסק, מנכ"ל טסלה, העלה שאלות לגבי שיטות הדירוג של חנות האפליקציות של אפל.

"היי @Apple App Store, למה אתם מסרבים לשים את X או את Grok במדור 'חובה להוריד' שלכם, כש-X היא אפליקציית החדשות מספר 1 בעולם ו-Grok במקום החמישי בין כל האפליקציות? האם אתם משחקים פוליטיקה?" כתב מאסק בפוסט נוסף ברשת החברתית.

מקור: רויטרס