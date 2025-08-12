לפני 13 שעות
המיליארדר הטכנולוגי אילון מאסק האשים את חברת אפל בהפרת חוקי ההגבלים העסקיים, בטענה שהיא מונעת מחברות בינה מלאכותית אחרות מלבד OpenAI להגיע למקום הראשון בדירוגי חנות האפליקציות שלה. מאסק כינה זאת "הפרה חד משמעית של חוקי ההגבלים העסקיים".
"xAI תנקוט בפעולה משפטית מיידית," אמר מאסק בפוסט שפרסם ביום שני בפלטפורמת X.
xAI, אפל ו-OpenAI לא הגיבו באופן מיידי לבקשות תגובה של סוכנות הידיעות רויטרס.
מוקדם יותר באותו יום, מאסק, מנכ"ל טסלה, העלה שאלות לגבי שיטות הדירוג של חנות האפליקציות של אפל.
"היי @Apple App Store, למה אתם מסרבים לשים את X או את Grok במדור 'חובה להוריד' שלכם, כש-X היא אפליקציית החדשות מספר 1 בעולם ו-Grok במקום החמישי בין כל האפליקציות? האם אתם משחקים פוליטיקה?" כתב מאסק בפוסט נוסף ברשת החברתית.
מקור: רויטרס