מנגד, משרד הבריאות טוען כי העלאת ההשתתפות העצמית נדרשת כדי לשמור על יציבות המערכת ולמנוע קיצוצים בשירותים. עם זאת, המתנגדים למהלך טוענים כי יש לחפש פתרונות אחרים, כגון הגדלת תקציב הבריאות או יעול המערכת, במקום להטיל את הנטל על הציבור.

המהלך מצטרף לשורת צעדים שננקטים בשנים האחרונות במערכת הבריאות, אשר נתפשים בעיני רבים כצעד נוסף בכיוון של הפרטה והפחתת השירותים הציבוריים. הצעד הזה מעורר חשש כי הציבור, ובעיקר האוכלוסיות המוחלשות, יפגעו מהפחתת השירותים הרפואיים הזמינים להם.

במציאות שבה רבים מתקשים לממן טיפולים רפואיים, העלאת ההשתתפות העצמית עשויה להרחיב את הפערים הקיימים במערכת הבריאות ולהפוך את הגישה לשירותים רפואיים למותרות עבור חלק מהאוכלוסייה.

מקור: TRT World וסוכנויות