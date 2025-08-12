משרד הבריאות הישראלי מקדם תכנית להעלאת ההשתתפות העצמית בתשלום עבור שירותים רפואיים, במטרה להתמודד עם הגירעון התקציבי במערכת הבריאות. המהלך צפוי להכביד על הציבור, במיוחד על אוכלוסיות מוחלשות, ולפגוע בזמינות ובאיכות השירותים הרפואיים.
ההשתתפות העצמית היא הסכום שהמבוטח נדרש לשלם מכיסו עבור שירותים רפואיים, לפני שהביטוח מכסה את יתרת העלות. העלאת ההשתתפות העצמית משמעותה שהאזרחים יצטרכו לשלם יותר עבור טיפולים, תרופות ובדיקות, דבר שעלול להרתיע רבים מלפנות לשירותים רפואיים.
המהלך נתקל בהתנגדות מצד ארגוני בריאות, המזהירים כי ההחלטה תוביל להעמקת האי-שוויון במערכת הבריאות. לדבריהם, העלאת ההשתתפות העצמית תפגע בעיקר באוכלוסיות עם הכנסה נמוכה, קשישים, ילדים, נשים בהריון וסטודנטים.
בנוסף, ישנה חשש כי המהלך יוביל להעמסה נוספת על בתי החולים, אשר כבר מתמודדים עם עומס רב. העלויות הגבוהות עשויות להרתיע חולים מלהגיע לטיפולים מונעים, דבר שעלול להוביל להחמרת מצבים רפואיים ולעלויות גבוהות יותר בטווח הארוך.
מנגד, משרד הבריאות טוען כי העלאת ההשתתפות העצמית נדרשת כדי לשמור על יציבות המערכת ולמנוע קיצוצים בשירותים. עם זאת, המתנגדים למהלך טוענים כי יש לחפש פתרונות אחרים, כגון הגדלת תקציב הבריאות או יעול המערכת, במקום להטיל את הנטל על הציבור.
המהלך מצטרף לשורת צעדים שננקטים בשנים האחרונות במערכת הבריאות, אשר נתפשים בעיני רבים כצעד נוסף בכיוון של הפרטה והפחתת השירותים הציבוריים. הצעד הזה מעורר חשש כי הציבור, ובעיקר האוכלוסיות המוחלשות, יפגעו מהפחתת השירותים הרפואיים הזמינים להם.
במציאות שבה רבים מתקשים לממן טיפולים רפואיים, העלאת ההשתתפות העצמית עשויה להרחיב את הפערים הקיימים במערכת הבריאות ולהפוך את הגישה לשירותים רפואיים למותרות עבור חלק מהאוכלוסייה.
